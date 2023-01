Edson Queiroz: preso terceiro suspeito de latrocínio contra subtenente

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) localizou, e recuperou, nessa quinta-feira, 5, no bairro Edson Queiroz, de Fortaleza, a arma do subtenente do Exército vítima de latrocínio. A pistola havia sido subtraída por um novo suspeito, Cláudio Max Leite Bastos, de 36 anos.

Com a prisão, sobe para três o número de pessoas ligadas ao crime.

Depois da prisão de outros dois suspeitos, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE seguia com as diligências para localizar a arma levada na ação.

O suspeito não possuía antecedentes criminais, e, por isso, ficou responsável por esconde-la. No entanto, investigações ininterruptas feitas pelos agentes conseguiram identificar o endereço exato de onde a arma estaria e lograram êxito na apreensão.

Ela foi localizada em um imóvel onde Cláudio trabalhava como vigilante. Lá, os agentes o abordaram, e ele apontou o esconderijo da pistola. Em seguida, o sujeito e o objeto foram levados ao DHPP. Cláudio Max Leite Bastos foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Com a localização da arma e prisão do suspeito, as investigações foram concluídas e o inquérito policial será remetido à Justiça.

