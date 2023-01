Aedes aegypti: Prefeitura identifica focos em 115 casas no Conjunto Ceará e Vicente Pinzón

Mutirões da Operação Inverno tiveram início em novembro. Na manhã desta sexta-feira, 6, ações aconteceram na Barra do Ceará

Em Fortaleza, as ações contra o Aedes aegypti e as arboviroses já contabilizam 115 imóveis com focos identificados. Além disso, foram recolhidas 8,7 toneladas de materiais que poderiam ser depósitos das larvas. O balanço é de mutirões da Operação Inverno 2023 realizados nos bairros Conjunto Ceará e Vicente Pinzón ainda em novembro de 2022, contemplando 12.695 imóveis.

Durante a manhã desta sexta-feira, 6, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou o primeiro mutirão de 2023.

"Na época seca, a gente intensifica nossas ações em locais que, pelos nossos levantamentos, representam riscos no início da quadra chuvosa por poderem rapidamente servir de berçários para o mosquito. Hoje a Barra do Ceará é um desses locais", explica Atualpa Soares, gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos.

Entre janeiro e 26 dezembro de 2022, a Barra do Ceará concentrou 4,5% dos casos de dengue (765 de 16.700) em Fortaleza e 6,65% dos casos de chikungunya (1.347 de 20.227).

Nesse período, a Capital teve ainda um caso de zika. Os óbitos registrados em 2022 foram cinco em decorrência de dengue, 19 por chikungunya e nenhum por zika.

Mutirão na Barra do Ceará

Equipe formada por 484 agentes de combate às endemias percorreu 299 quarteirões na Barra do Ceará para inspecionar cerca de 20 mil imóveis.

"A gente precisa fazer a nossa parte. Na minha casa, não tenho muitos recipientes. Tem a caixa d'água, mas sempre vedada. E estou sempre olhando os ralos", afirma a costureira Rosângela de Oliveira, que teve a casa visitada nesta manhã.

A ação também promoveu aplicação de larvicidas e do inseticida UBV em sistema aerosystem, composto por equipamento apropriado para aplicação de produtos químicos dentro das residências.

"Além do trabalho focal, que é o agente de endemias entrar na casa, buscar focos do mosquito e orientar, a gente tem o trabalho de mobilização e educação social. Vistando escolas e passando em locais de grandes circulação, por exemplo", continua Soares. Nesta manhã, ações de conscientização e distribuição de panfletos se concentraram em frente ao posto de saúde Zenirton Pereira da Silva.

Questionado sobre futuras ações, o gerente afirma que "com as primeiras chuvas, começam a surgir os primeiros indícios de alguns pequenos surtos e casos de arboviroses". "A depender da necessidade, realizamos os mutirões. Quando iniciar a quadra chuvosa, não tem mais como segmentar e a atuação se dispersa por toda a Cidade."

Ele enfatiza ainda que o trabalho focal e educativo é cotidiano, sendo intensificado em mutirões para aqueles bairros mais populosos e naqueles que se destacam por cenários epidemiológicos preocupantes.

Combate aos focos do Aedes aegypti

Soares orienta que os cuidados domésticos para evitar e combater locais de reprodução do mosquito Aedes aegypti devem ser semanais. Algumas medidas importantes são:

Manter as caixas d'água, cisternas e cacimbas bem vedadas e com tela;

Cobrir e tampar tanques, tambores, potes, filtros e tinas;

Guardar recipientes com a boca virada para baixo;

Manter material reciclável abrigado da chuva e encaminhar para a reciclagem;

Preencher com areia os pratos de vasos de plantas;

Limpar com frequência calhas, lajes e ralos;

Manter cobertos e adicionar semanalmente água sanitária nos ralos e vasos sanitários em desuso;

Lavar semanalmente com bucha ou escova os bebedouros de animais;

Tratar semanalmente piscinas;

Esticar e inclinar lonas para não formar poças.

Nos casos de espaços públicos ou terrenos abandonados que possuem irregularidades, como possíveis focos do mosquito, denúncias podem ser feitas nas sedes das Regionais ou por meio do telefone 156.

