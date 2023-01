Pré-Carnaval de Fortaleza tem inicio no dia 20 de janeiro; confira polos e horários

A população de Fortaleza pode ficar em contagem regressiva para viver o Pré-Carnaval. Depois de ficar dois anos sem acontecer, por conta da pandemia, o evento já tem data prevista: vai começar no dia 20 de janeiro e tem fim no dia 12 de fevereiro — ocorrendo sempre aos finais de semana. Prefeitura divulgou lista com polos e horários da festividade.



De acordo com documento, o festejo acontece em 12 pontos da Cidade, alguns deles tradicionais como a Praça do Ferreira, o Mercado dos Pinhões e a Praça João Gentil, no Benfica. Toda a programação deve contemplar o público infantil e adulto. Atrações ainda não foram confirmadas.

Confira polos e horários:

1. Praça do Ferreira - Regional 12



• Data: 20 e 27 de Janeiro e 03 e 10 de fevereiro (sextas-feiras)

Horário: 18:00 às 22:00h



• Data: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

Horário: 18:00 às 22:00h



2. Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas) - Regional 12



• Data: 27 de Janeiro e 03 e 10 de Fevereiro (sextas-feiras)

Horário: 19:00 às 22:00h

• Data: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

Horário: 17:00 às 22:00h



3. Mocinha (Rua Padre Climério com Rua João Cordeiro) – Regional 2



• Data: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

Horário: 18:00 às 22:00h



4. Aterro/ Aterrinho da Praia de Iracema (Obs. Cortejo saindo do antigo Boteco

Praia até o Aterrinho) – Regional 2/Regional 12



• Data: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

Horário: 16:00 às 22:00h



5. Largo dos Tremembés – Regional 12



• Data: 27 de Janeiro e 03 e 10 de Fevereiro (sextas-feiras)

Horário: 18:00 às 22:00h

• Data: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

Horário: 17:00 às 22:00h

6. Benfica (Praça João Gentil) – Regional 4



• Data: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

Horário: 17:00 às 22:00h



• Data: 22 e 29 de Janeiro e 05 e 12 de Fevereiro (domingos)

Horário: 10:00 às 19:00h



7. Barra do Ceará (Marco Zero) – Regional 1



• Data: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

Horário: 16:00 às 20:00h



8. Cidade 2000 (Rua das Goiabeiras nº 198 – Entre as Ruas Alameda das Chananas

e Alameda das Cecília) – Regional 7



• Data: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

Horário: 18:00 às 22:00h



9. Polo dos Queijos (Raimundo dos Queijos) – Regional 12



• Data: 22 e 29 de Janeiro e 05 e 12 de Fevereiro (domingos)

Horário: 10:00 às 16:00h



10. Parque Rachel de Queiroz (Infantil/Adulto) – Regional 3



• Data: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

Horário: 17:00 às 22:00h



11.Passeio Público (Infantil) – Regional 12



• Data: 22 e 29 de Janeiro e 05 e 12 de Fevereiro (domingos)

Horário: 09:00 às 12:00h



12. Praça do Lago Jacarey (Infantil) – Regional 6



• Data: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

Horário: 16:00 às 20:00h

