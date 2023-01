Trecho na avenida Sargento Hermínio será interditado nesta segunda; veja desvios

Um novo bloqueio será instalado na avenida Sargento Hermínio, no bairro Presidente Kennedy, na próxima segunda-feira, 9. O trecho em questão está situado entre a avenida Padre Anchieta e a rua Raquel Holanda. A Prefeitura de Fortaleza informou que os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) darão suporte operacional no local.

A opção de desvio para o condutor que vem no sentido Centro/Presidente Kennedy é entrar à direita na Rua Raquel Holanda, à esquerda na Rua Raimundo Correia, à esquerda na Rua Pompeu Cavalcante e à direita, retornando à Av. Sargento Hermínio. A AMC orienta os condutores a se adaptarem à nova configuração da via.

Foto: Prefeitura de Fortaleza

Desvio na avenida Sargento Hermínio

O intuito da ação é viabilizar a continuidade do projeto de urbanização, com a construção do novo sistema de drenagem e a implantação de nova pavimentação em piso intertravado e calçadas. As obras têm previsão de entrega para o segundo semestre deste ano.

Com a finalização de parte dos serviços de urbanização, a faixa da via no sentido Centro/Presidente Kennedy será liberada para tráfego e deverá funcionar provisoriamente no contrafluxo, operando em dois sentidos de tráfego. Quanto ao bloqueio parcial da avenida Sargento Hermínio, entre as ruas Gilberto Câmara e Raquel Holanda, iniciado no mês passado, segue com a mesma configuração.

Sobre o andamento da obra, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) concluiu cerca de 1 km de piso intertravado em um dos lados da avenida, além da construção de novas calçadas, remanejamento dos postes de iluminação e galeria de drenagem. Cerca de 52% da obra foi concluída naquele trecho.

