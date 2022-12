Réveillon de Fortaleza: Sarto estima injeção de R$ 3 milhões na Cidade

Com o início do Réveillon de Fortaleza 2023, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou que com o evento, estima-se a entrada de aproximadamente R$ 3 milhões na economia da cidade. O gestor reforça que o evento é o segundo maior Réveillon do Brasil com dois dias de festa para a população e que não tem dúvidas de que o evento já é um sucesso.



“A rede hoteleira já está com mais de 90% de sua ocupação e isso afeta toda uma cadeia. É o taxista, é o motorista dos aplicativos, é o garçom, é o restaurante, é o hotel, é o transfer, o ônibus, o avião. Tudo isso vai dar um impacto em Fortaleza que já é o primeiro PIB do Nordeste há três anos consecutivos, e eu não tenho dúvidas que nós vamos manter”, afirma Sarto.

Cachês das atrações do Réveillon foram pagos pela iniciativa privada

Em publicação em suas redes sociais, o prefeito da Capital disse que o cachê das atrações confirmadas no evento foi pago pela iniciativa privada. Ele disse que durante a segunda onda de Covid-19, um grupo de empresários realizou doação de respiradores para o Município.

"E agora, no momento em que as coisas estão melhorando e vamos voltar a celebrar o Réveillon, estamos recebendo mais uma vez um valoroso gesto de empresas e instituições que acreditam em Fortaleza, no potencial do nosso turismo e no direito da nossa gente de comemorar", escreveu o prefeito.



De acordo com Sarto, as empresas que fizeram as doações são: MOB, Universidade de Fortaleza, Piraquê/Fábrica Fortaleza, Sesc/Fecomércio/Senac, Casa Freitas, Planeta Têxtil, Coca Cola/Tiger, Unip, Cequip e Grupo Urbmídia.



“Agradeço a cada uma das empresas e instituições por terem a sensibilidade e por contribuírem com este momento de reencontro, de renovação da esperança e de desejos por um 2023 próspero e cheio de felicidade para toda a Fortaleza! Muito obrigado!”, completa o gestor.



