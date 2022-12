Expectativas para o Réveillon animam banhistas e ambulantes na Praia do Futuro

Depois de dois anos sem festas públicas, Fortaleza volta a realizar grandes eventos para marcar a virada de ano. Com as atrações, o turismo e o comércio da Cidade percebem alta na movimentação. Na manhã desta quinta-feira, 30 de dezembro — penúltimo dia de 2022 —, vendedores e banhistas demonstravam animação na Praia do Futuro.

"Passamos por muitas coisas na pandemia de covid-19 e agora está voltando ao normal (a movimentação na praia). Espero que continue assim", afirma a vendedora ambulante Maria das Graças, que há 12 anos confecciona e comercializa saídas de banho na calçada da avenida Clóvis Arrais Maia.

"Hoje o movimento está bom, mas amanhã e domingo é muito melhor. Outros locais de venda ficam fechados e o turista fica com a opção de comprar da gente, logo perto das barracas de praia", continua Maria das Graças. "Nossa renda toda vem daqui e esse movimento traz esperança para o próximo ano."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na faixa de areia, apesar de maré mais alta e revolta em torno das 12 horas, o movimento também era intenso. Famílias construindo castelos na areia, outros visitantes jogando frescobol e aproveitando para aliviar o calor nas águas.

O piauiense Edson Carlos conta que saiu do município de Picos em um grupo de 45 pessoas, entre familiares, amigos e vizinhos. "Decidimos vir porque Fortaleza é a praia turística mais próxima da gente. Além disso, as atrações, grandes bandas, que terá no evento de fim de ano nos chamaram a atenção", diz.

O grupo chegou à Capital na manhã desta sexta-feira e logo se dirigiu para as barracas da Praia do Futuro. A expectativa é "aproveitar muito os shows e começar 2023 com boas energias" antes de embarcar de volta para a cidade natal na noite do dia 1º de janeiro.

Réveillon de Fortaleza se inicia nesta sexta-feira

Este ano, o Réveillon de Fortaleza terá dois dias de programação. A festa já começa nesta sexta-feira, 30, reunindo artistas da música brasileira no Aterro da Praia de Iracema.

As apresentações são abertas às 18 horas, com Paulo José. Na sequência, será a vez de Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Luiza Sonza, Daniela Mercury, Xand Avião, Nattanzinho e Marcia Felipe.

Já na noite da virada, sábado, 31 de dezembro, a programação começa às 18 horas, com Waldonys e Camila Marieta e se encerra só em 2023 — Mari Fernandez sobe ao palco às 4 horas. Já a virada de ano será comandada pelo DJ Alok.

Confira a programação do Réveillon de Fortaleza

1º dia de festa - 30 de dezembro

Paulo José Benevides - 18 horas

Jorge Aragão - 19h5min

Vanessa da Mata - 20h25min

Getúlio Abelha - 21h25min

Luisa Sonza - 22h35min

Daniela Mercury - 0 hora

Xand Avião - 1h20min

Nattan - 2h40min

Marcia Fellipe - 4 horas

2º dia de festa - 31 de dezembro

Waldonys / Camila Marieta - 18 horas

Felipe Amorim - 19h5min

Alcione - 20h10min

Alceu Valença - 21h35min

Alok - 23 horas

Nando Reis - 0h55min

Luan Santana - 2h20min

Mari Fernandez - 3h45min

Sobre o assunto Sarto diz que melhorar a saúde em Fortaleza é "meta desafiadora"

Queima de fogos no Réveillon de Fortaleza deve durar menos de 2 minutos

Criança de 3 anos prende dedo em tampa de jarra e bombeiros são acionados

Tags