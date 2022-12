Réveillon 2023 em Fortaleza: O que esperar dos dois dias de evento

Das atrações à limpeza do evento, saiba como funcionará a celebração da virada do ano na Capital

Em Fortaleza, a festa de Réveillon 2023 ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro, sexta-feira e sábado. Para receber o novo ano, uma megaoperação foi elaborada pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com secretarias municipais e estaduais para realizar o evento.

Com mais de 15 atrações, 1.800 profissionais de segurança e 170 veículos com destino ao Aterro da Praia de Iracema envolvidos, a Prefeitura estima a marca de mais de 1 milhão de pessoas presentes nos dois dias de festa. Além disso, cerca de 600 mil turistas devem comparecer à Cidade para curtir a virada.

O POVO reuniu os principais detalhes sobre as apresentações musicais, os meios de chegar ao evento e como ele deve ocorrer em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Réveillon 2023: confira as atrações e horários da festa em Fortaleza

Com dois dias de evento, o Réveillon 2023 de Fortaleza receberá diversas atrações musicais, no Aterro da Praia de Iracema. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, artistas como Luísa Sonza, Xand Avião, Luan Santana, Alok e Mari Fernandez fazem parte do elenco que se apresentará na edição deste ano. Confira os dias e os horários de cada atração abaixo:

1º dia de festa - 30 de dezembro

Paulo José Benevides - 18 horas

Jorge Aragão - 19h5min

Vanessa da Mata - 20h25min

Getúlio Abelha - 21h25min

Luisa Sonza - 22h35min

Daniela Mercury - 0 hora

Xand Avião - 1h20min

Nattan - 2h40min

Marcia Fellipe - 4 horas

2º dia de festa - 31 de dezembro

Waldonys / Camila Marieta - 18 horas

Felipe Amorim - 19h5min

Alcione - 20h10min

Alceu Valença - 21h35min

Alok - 23 horas

Nando Reis - 0h55min

Luan Santana - 2h20min

Mari Fernandez - 3h45min

Réveillon 2023: saiba quais ônibus devem circular próximo ao local do evento em Fortaleza

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforça a oferta de ônibus nos dias 30 e 31 de dezembro com 176 veículos extras, sendo 70 veículos no dia 30 e 106 veículos no dia 31, e sete linhas expressas, saindo dos terminais de Fortaleza. A finalidade é incentivar o deslocamento por meio do transporte coletivo para o Aterro da Praia de Iracema.

Prefeitura garante a gratuidade no transporte coletivo no dia 31 de dezembro, com serviço sendo iniciado às 16 horas e encerrado às 5 horas do 1º de janeiro de 2023. A Tarifa Social estará em vigor de meia-noite até 16 horas do 31 e partir das 5 horas do 1º de janeiro. A gratuidade será garantida para todos os passageiros, seja nos ônibus, nas estações e nos terminais, no intervalo de tempo citado. Veja a lista de linhas de ônibus que estarão circulando próximo ao local do evento:



Linhas especiais – dias 30 e 31



930 – Antônio Bezerra / Aterro Praia de Iracema

931 – Parangaba / Aterro Praia de Iracema

933 – Lagoa / Aterro Praia de Iracema

935 – Messejana / Aterro Praia de Iracema

936 – Conjunto Ceará / Aterro Praia de Iracema

937 – Papicu / Aterro Praia de Iracema

938 – Siqueira/ Aterro Praia de Iracema



Linhas que passam próximo ao local do evento



011 - Circular I

012 - Circular I

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

055 - Corujão/Grande Circular I

056 - Corujão/Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

073 – Siqueira/Praia de Iracema

073 – Siqueira/Praia de Iracema

077 – Parangaba/Mucuripe

092 – Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

099 – Siqueira/Mucuripe/ Barão de Studart

120 - Vila do Mar/Náutico/Antº Bezerra I

130 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II/SFS

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto

752 - Caça e Pesca/Centro

901 – Dom Luís/Papicu/Centro

905 - Meireles/Centro

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

907 - Castelo Encantado/Centro



Réveillon 2023: Entenda como será feita a segurança do evento



Para garantir a segurança da festa de Réveillon 2023, a Prefeitura de Fortaleza divulgou, nessa quarta-feira, 21, o plano operacional do evento. Ao todo, 1.857 profissionais, entre policiais militares, policiais civis e bombeiros, atuarão na Operação Réveillon 2023.



A operação será organizada pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e com reforço da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS-CE. O trabalho será feito de forma integrada com apoio de forças amigas, como Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).



Polícia



A Polícia Militar do Ceará (PMCE) contará com 1.815 homens e mulheres que farão policiamento a pé, motorizado e montado, no Aterro da Praia de Iracema e nas imediações. O trabalho ostensivo será realizado antes, durante e depois das apresentações. Os policiais militares serão distribuídos de maneira estratégica, nas áreas de interesse operacional.



Já a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) atuará, de forma preventiva e repressiva, com o reforço de 23 policiais civis em pontos estratégicos, para coibir delitos durante o evento. As ocorrências serão registradas no 2º Distrito Policial (DP), polo plantonista localizado no bairro Aldeota. Caso exista necessidade, o 34º DP e 10º DP também auxiliarão nos registros. Atuarão ainda, em regime de plantão, as Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA), de Defesa da Mulher (DDM) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Guarda Municipal



A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), por meio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), atuará com o efetivo de 474 guardas municipais, com patrulhamento por meio de viaturas, a pé, em motocicletas e câmeras de videomonitoramento em tempo real pela Central de Operações Integradas (COI-BM), além de apoiar as ações de fiscalização ao longo da Avenida Beira-Mar. A GMF também atuará no controle de fluxo de pessoas nos terminais de integração de ônibus da cidade.



Bombeiros e guarda-vidas



O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) contará com o reforço de 19 bombeiros para situações de emergência pré-hospitalar, tumulto e pânico, assim como para atenderem ocorrências de prevenção ou resgate de vítimas em situação de afogamento.



Os guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) estarão de plantão durante todo o período festivo.



Proteção de crianças e adolescentes



A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), realizará ação protetiva para acompanhar possíveis casos de violação de direitos praticados contra crianças e adolescentes.



Ao todo, 23 educadores sociais e técnicos do Programa Ponte de Encontro, executado pela Funci, realizarão abordagem social para identificar situações de violação de direito que envolvam crianças e adolescentes, tais como: trabalho infantil (que inclui mendicância, comércio e a exploração sexual), situações de negligência (crianças que ficam sozinhas no local, por exemplo) e violência. Os casos identificados serão encaminhados à rede socioassistencial de Fortaleza.



Horários



27/12 - 19 às 23 horas

28 e 29/12 - 19 às 22 horas

30 e 31/12 - 19 às 4 horas



Para denunciar é possível ligar para 3433 1414 (telefone e WhatsApp) de 19 às 4 horas.



Réveillon 2023: Veja as orientações e desvios no trânsito nas proximidades do evento



Com o objetivo de facilitar o ir e vir do público durante o Réveillon de Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) elaborou uma operação especial de tráfego. O efetivo diário será composto por 226 agentes e orientadores, que estarão em atuação no entorno do Aterro da Praia de Iracema nos dias 30 e 31 de dezembro.



Os principais bloqueios viários terão início às 7 horas da manhã de sexta-feira, 30, até as 6 horas do domingo, 1º. Em virtude da medida, motoristas devem ficar atentos às alterações na circulação. O acesso local estará garantido mediante apresentação de comprovante de endereço.



A opção de desvio para quem vem na avenida Historiador Raimundo Girão, sentido Centro/Mucuripe, é dobrar à direita na rua Ildefonso Albano e à esquerda na avenida Monsenhor Tabosa. Já para quem segue no sentido Mucuripe/Centro, a orientação é dobrar à esquerda na avenida Rui Barbosa e à direita na rua Dep. Moreira da Rocha (até às 16 horas). A partir desse horário, como a avenida Rui Barbosa estará bloqueada, o desvio de tráfego passa a ser à esquerda na rua Nunes Valente, à direita na rua Dep. Moreira da Rocha ou utilizar a Rua Tenente Benévolo.



Para se divertir com segurança, a AMC orienta que os condutores não bebam e dirijam, respeitem os limites de velocidade e priorizem a travessia de pedestres.



Trechos bloqueados



Av. Historiador Raimundo Girão (trecho entre a rua Ildefonso Albano e av. Rui Barbosa)

Ruas Carlos Vasconcelos, Monsenhor Bruno, Virgílio Vasconcelos, Barão de Aracati e Camocim (a partir do cruzamento com a av. Monsenhor Tabosa)

Ruas Carlos Vasconcelos, Monsenhor Bruno, Virgílio Vasconcelos, Barão de Aracati e Camocim (a partir do cruzamento com a av. Monsenhor Tabosa) Av. Beira-Mar: fechada provisoriamente para veículos (entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús)

Av. Abolição (entre as ruas Nunes Valente e Barão de Studart): bloqueada a partir das 16 horas

Av. Rui Barbosa (entre a av. Historiador Raimundo Girão e rua Tenente Benévolo): bloqueada a partir das 16 horas.



Réveillon 2023: Como será feita a limpeza da praia após o evento

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a limpeza nos dois dias de festas da virada de Fortaleza será dividida em três grandes setores da orla: Avenida Beira-Mar, Aterrinho e Aterro da Praia de Iracema. Os serviços contemplam a faixa de areia, o calçadão e as travessas que se estendem desde a Ponte Metálica, na Praia de Iracema, passando por toda a extensão da Avenida Beira-Mar, até chegar ao Mercado dos Peixes, na Praia do Mucuripe.



Em ambos os dias, a operação de limpeza será posta em prática no pós-evento, das 6 às 15 horas, ou seja, serão nove horas de trabalho contínuo. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro do novo ano, serão mobilizados 688 funcionários da limpeza urbana da cidade. A cada dia, 309 garis e outros 35 funcionários das equipes de motoristas, operadores de máquinas e supervisores da Ecofor terão a missão de retirar todo o resíduo sólido gerado durante os dias festivos.



Ao todo, serão disponibilizados 35 equipamentos para auxiliar no trabalho das equipes, incluindo quatro pás-carregadeiras, duas varredeiras de areia, quatro compactadores, três microcoletores, dois carros-pipas, seis caçambas, onze contêineres e um veículo equipado com sistema roll on roll off, que carrega e descarrega os resíduos de forma mais rápida.



Ações de sustentabilidade



Com o objetivo de realizar uma virada do ano referência em questões socioambientais, a Prefeitura de Fortaleza divulgou, em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, 26, o pacote de ações de sustentabilidade que serão efetuadas durante o Réveillon 2023, com apresentações nos dias 30 e 31 de dezembro, no Aterro da Praia de Iracema. A previsão é que seja feita a plantação de uma árvore a cada 1 quilo (kg) de resíduos recicláveis recolhidos nos dois dias de atrações.



No total, 350 catadores autônomos e de associações estarão colaborando no Réveillon 2023 de Fortaleza. O projeto busca fazer com que todos os resíduos recicláveis coletados nos dois dias da programação sejam destinados à geração de renda para os catadores, com estimativa de arrecadação de R$ 70 mil.



Sobre o assunto Réveillon da Paz 2023 terá shows de Naldo José e Ana Clara Rocha e Italo Poeta

Réveillon de Fortaleza: Alok comanda virada de ano; veja horários dos shows

Réveillon 2023 em Fortaleza: detalhes do show de luzes e fogos de artifício são "surpresa"

Tags