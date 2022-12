Réveillon 2023 em Fortaleza: detalhes do show de luzes e fogos de artifício são "surpresa"

Os detalhes de como serão realizados os shows luminotécnico e pirotécnico, programados para a hora da virada na festa do Aterro da Praia de Iracema, ainda não foram divulgados pela Prefeitura de Fortaleza. Em nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) afirmou que os detalhes do Réveillon 2023 em Fortaleza, como a duração dos fogos, “fazem parte da surpresa preparada pela organização da festa”.

Esta é a primeira vez que a festa terá fogos silenciosos, seguindo as premissas da Lei nº 11.140 de 2021, que proíbe fogos barulhentos em eventos públicos e particulares. Os disparos dos fogos devem acontecer a partir do palco, bem como as luzes que compõem o espetáculo luminotécnico.

Em anos anteriores, os fogos foram disparados de balsas localizadas no mar e do espigão da rua João Cordeiro. Neste ano, a prefeitura afirma em nota que não haverá “disparos de balsas ou outros mecanismos semelhantes”. Mesmo assim, todos os espigões serão interditados durante a festa.

Réveillon 2023 em Fortaleza: virada será com DJ Alok

Quem estará no palco no momento da virada no Réveillon 2023 em Fortaleza será o DJ Alok. O show luminotécnico, cênico e audiovisual, segundo o Município, ficará sob comando do artista. Em outros shows realizados pelo DJ em grandes festivais, como o Lollapalooza em São Paulo e o Rock in Rio no Rio de Janeiro, lasers potentes foram utilizados.

Os feixes de luz já foram utilizados também para a divulgação de lives que Alok fez durante o período de isolamento na pandemia. Dez cidades tiveram o céu iluminado pelos lasers. O POVO procurou a assessoria do artista para confirmar a utilização do show de lasers em Fortaleza, mas não obteve resposta até a publicação da matéria

Além do DJ, outros 18 artistas farão shows no Aterro da Praia de Iracema. A festa tem início na sexta-feira, dia 30 de dezembro, com apresentação musical, em sequência, de Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Luísa Sonza, Daniela Mercury, Xand Avião, Nattanzinho e Marcia Felipe.

No dia 31, a noite se inicia com show de Waldonys, seguido pela cantora e produtora independente, Camila Marieta. Depois, devem se apresentar Felipe Amorim, Alcione, Alceu Valença, Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandez.



