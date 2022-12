Réveillon 2023: Fortaleza deve plantar uma árvore para cada 1 kg de resíduos recicláveis recolhidos no evento

Com o objetivo de realizar uma virada do ano referência em questões socioambientais, a Prefeitura de Fortaleza divulgou, em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, 26, o pacote de ações de sustentabilidade que serão efetuadas durante o Réveillon 2023, com apresentações nos dias 30 e 31 de dezembro, no Aterro da Praia de Iracema. A previsão é que seja feita a plantação de uma árvore a cada 1 quilo (kg) de resíduos recicláveis recolhidos nos dois dias de atrações.

A solenidade contou com a presença de secretários do Município e representantes da Associação Nacional dos Catadores. A promessa é que o Réveillon deste ano seja o maior da história de Fortaleza, das regiões Norte e Nordeste, bem como um dos maiores do Brasil. Com a expectativa de receber mais de 1 milhão de pessoas nos dois dias do evento, a Prefeitura montou operação de tratamento adequado do lixo que deve ficar acumulado na orla marítima da Capital.

Titular da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Luciana Lobo pontua que a edição da festa deste ano marca o início de uma nova meta: um Réveillon lixo zero. “Queremos que, no futuro, a festa seja totalmente lixo zero, com uma pegada 100% sustentável”, conta Luciana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para tanto, uma força-tarefa será elaborada em parceria com com o iFood, empresa Solos e as associações Ascarosa, Raio de Sol, Ascabonja, Mulheres em Cena, Viva a Vida e Machado de Assis. Além da plantação de árvores, estão dentro do pacote de ações a instalação de duas centrais para recebimento, triagem e pesagem dos materiais recicláveis; 40 coletores espalhados pela arena para o público descartar recicláveis; e um vídeo educativo sobre o descarte correto dos materiais.

Secretário da Regional 2, Rennys Frota destaca que, pensando em tornar os equipamentos mais efetivos para a festa de grande porte, foram realizados cinco eventos-teste. “Desde o aniversário de Fortaleza a gente vem calibrando as ações de infraestrutura, e um ponto de atenção foram os resíduos sólidos. Então, a Cidade rapidamente se organizou, por determinação do Prefeito, para que pudéssemos chegar a esse momento com a resposta adequada a esse problema”, mencionou o secretário.

Ao todo, 350 catadores autônomos e de associações estarão colaborando no Réveillon 2023 de Fortaleza. O projeto busca fazer com que todos os resíduos recicláveis coletados nos dois dias da programação sejam destinados à geração de renda para os catadores, com estimativa de arrecadação de R$ 70 mil.

O presidente da Rede de Catadores do Ceará, Cícero Souza, relata a participação ativa da comunidade de catadores de recicláveis em ações como essa dão “ânimo à categoria”, pois agregam visibilidade aos trabalhadores da limpeza urbana.

“Uma ação como essa dá prospecção para que a gente aos poucos chegue ao que desejamos, que é uma população mais consciente, um planeta mais limpo e as políticas públicas e ambientais acontecendo”, declara Cícero.

1 kg de resíduos recicláveis = 1 nova árvore na Cidade

Em iniciativa inédita no Réveillon da Capital, a Prefeitura de Fortaleza, por meio do Projeto Re-ciclo — plataforma gratuita de coleta de recicláveis criado em 2022 — prevê a plantação de uma árvore a cada 1 kg de resíduos recicláveis recolhidos nos dois dias de atrações.

De acordo com a secretária Luciana Lobo, estima-se o número de 15 toneladas de materiais recicláveis, com ênfase no plástico, o que equivale a cerca de 15 mil árvores a serem plantadas em Fortaleza.

“É importante ressaltar que a cada um quilo de resíduos recicláveis, estaremos doando uma árvore para a cidade de Fortaleza. Como nós temos a expectativa de juntar 15 toneladas, serão 15 mil árvores. Somente no ano de 2022, a Prefeitura plantou mais de 55 mil árvores. Queremos que esse número de quilos de resíduos se transforme em árvores plantadas em nossa Cidade”, afirmou a titular da pasta.

Como forma de avaliação em tempo real do quantitativo obtido durante o evento, os telões montados na estrutura dos palcos apresentarão, no intervalo dos shows, um “reciclômetro”. Desta forma, a população poderá saber quanto da meta de 15 toneladas de materiais recicláveis já foi alcançada.



Sobre o assunto Segurança no réveillon de Copacabana terá 30 torres de vigilância

Palco do réveillon 2023 começa a ser montado na Avenida Paulista

Réveillon de Fortaleza: veja atrações no Aterro da Praia de Iracema

Tags