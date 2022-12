Réveillon de Fortaleza: Alok comanda virada de ano; veja horários dos shows

Com dois dias de shows, evento começa no dia 30 de dezembro, sexta-feira, e termina na madrugada do dia 1º de janeiro de 2023. Ao todo, 18 atrações musicais se apresentam

O Réveillon Fortaleza 2023, nos próximos dias 30 e 31 de dezembro no Aterro da Praia de Iracema, terá 18 atrações musicais. Nessa quarta-feira, 28, a Prefeitura da Capital divulgou a ordem e os horários dos shows.

As apresentações começam na sexta-feira, 30, com Paulo José às 18 horas. A primeira noite de festa será encerrada por Márcia Fellipe, cujo show está marcado paras as 4 horas.

No sábado, 31, Waldonys e Camila Marieta se apresentam às 18 horas. O show da virada estará sob comando do DJ Alok. A cantora Mari Fernandez encerra o evento.

A Prefeitura espera receber mais de 1 milhão de pessoas por dia de evento.

Confira a ordem e os horários previstos para os shows do Réveillon 2023 de Fortaleza:

30 de dezembro, sexta-feira

18h - Paulo José

19h05 - Jorge Aragão

20h25 - Vanessa da Mata

21h25 - Getúlio Abelha

22h35 - Luísa Sonza

00h - Daniela Mercury

1h20 - Xand Avião

2h40 - Nattan

4h - Márcia Fellipe

31 de Dezembro (Sábado)

18h - Waldonys / Camila Marieta

19h05 - Felipe Amorim

20h10 - Alcione

21h35 - Alceu Valença

23h - Alok

00h55 - Nando Reis

2h20 - Luan Santana

3h45 - Mari Fernandez

Show de luzes

Os detalhes de como serão realizados os shows luminotécnico e pirotécnico, programados para a hora da virada na festa do Aterro da Praia de Iracema, ainda não foram divulgados pela Prefeitura de Fortaleza.

Em nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) afirmou que os detalhes do Réveillon 2023 em Fortaleza, como a duração dos fogos, “fazem parte da surpresa preparada pela organização da festa”.

Maior estrutura do Norte e Nordeste

A gestão municipal afirma que o Réveillon de Fortaleza 2023 "terá a maior estrutura de todo o Norte e do Nordeste". Uma mega estrutura de 14.736 m² começou a ser montada no dia 29 de novembro, e contém cobertas, pisos, salas e outros espaços.

O palco possui uma área total de de 64 metros de largura, 20 metros de profundidade e 29 metros de altura, incluindo-se as estruturas laterais e cenográficas. A área útil (boca de cena) do palco, por sua vez, tem 24 metros de largura por 20 metros de profundidade.

Foram instaladas 182 caixas de som de alta potência e 80 subwoofers. A estrutura também conta com impressionantes 600m² de painéis de LED de alta definição. Ao longo da área do evento haverá, ainda, 3.366 pontos de iluminação diversos, distribuídos pelo palco e nas 10 torres de delay, equipamentos que auxiliam também na replicação do som.

