Réveillon 2023: entenda o que são e como comprar os fogos de artifício "silenciosos"

O Réveillon de 2023 é o primeiro desde que Fortaleza proibiu o uso fogos de artifício barulhentos, em janeiro deste ano. Assim, não só a tradicional festa no aterro da Praia de Iracema, como os usados pelos demais moradores da Cidade devem ser obrigatoriamente "silenciosos".

Com a proibição, porém, muitas dúvidas em relação aos fogos de artifício se mantêm junto aos consumidores, que se vêem preocupados com a possibilidade de uma virada de ano sem os shows pirotécnicos.

O termo "fogos de artifício silenciosos", na verdade, é um equívoco. Isso porque é transmitida a sensação de que os mesmos podem ser tão grandes, brilhantes e coloridos quanto os tradicionais, ainda que sem o barulho da explosão — causa de incômodo para outras pessoas, principalmente crianças e idosos, além de animais.

De acordo com a Associação Brasileira de Pirotecnia (Assobrapi), esses artefatos seriam mais bem descritos como “fogos de artifício com ruído reduzido”. "É preciso ter em mente que mesmo na exibição de um dito 'Show Pirotécnico Silencioso', vai ocorrer barulho, pois a maioria dos fogos de artifício possui ruídos", declara.

"Normalmente só os produtos do tipo Fumígenos (Fumaças Coloridas) e Centelhadores (espécie de sinalizador muito usados por torcedores de futebol), não emitem ruído durante o seu funcionamento. Contudo, esses fogos de artifício não são fabricados para espetáculos pirotécnicos", descreve a organização.

Em Fortaleza, após a sanção da Lei nº 11.140, de 2021, está cada vez mais frequente a busca pelos fogos de artifício de ruído reduzido. É o que comenta Edinaldo Caramuru, dono da Fogos Caramuru, uma das mais tradicionais empresas de pirotecnia no Nordeste.

"As pessoas já chegam na nossa loja com a preocupação de procurar fogos que não tenham tanto barulho. A gente também tem se adaptado a essa nova era", comenta o empresário.

Apesar da maior procura pelos fogos de ruído reduzido, Edinaldo Caramuru afirma que ainda há procura pelos produtos pirotécnicos tradicionais. “Infelizmente tem. A gente vai tentando orientar os clientes e oferecemos os fogos de baixo ruído, também orientamos nossos colaboradores a pedir pela conscientização”, relatou.

Como comprar fogos de ruído reduzido

A principal forma de identificar se o produto pirotécnico é de baixo ruído é avaliando a embalagem de fábrica. Além disso, é importante que os funcionários do estabelecimento, onde os fogos de artifício estão sendo adquiridos informem os consumidores sobre os cuidados referentes àquele tipo de material, além de fornecer dados fiscais.

Quando comparados aos fogos de artifício tradicionais, os produtos de ruído reduzido têm um preço mais elevado. “O preço desses ‘fogos silenciosos’ são mais elevados do que os fogos convencionais. Na composição deles vão elementos que dão cor, além da pólvora. Já nos de estampido (fogos tradicionais), só a pólvora, por isso que ele se torna mais caro”, explica Emanuel Duarte, proprietário da Ideal Fogos, empresa de pirotecnia localizada no bairro Maraponga, em Fortaleza.

Nas lojas certificadas para a venda de materiais pirotécnicos, os fogos de baixo ruido podem ser encontrados nos valores entre R$ 45 a R$ 80.

Cuidados no manejo de fogos de artifício

A orientação primordial para a compra de materiais pirotécnicos é que a aquisição dos fogos seja feita em lojas que são certificadas e vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros, como explica o tenente-coronel Wagner Alves Maia, do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (CBMCE).

“Quando eu compro um material pirotécnico como esse, eu tenho a garantia de que quem produziu é alguém certificado, ou seja, foi fiscalizado pelo Exército, que é quem fiscaliza todas as condições das fábricas e o transporte dos materiais”, explica.

“Esses materiais são prensados com uma determinada força. Com um manuseio ou o transporte inadequado, você pode interferir na qualidade da explosão do material. O material que era pra explodir a 100 metros de altura, vai explodir mais abaixo. Então, é uma condição de risco preocupante”, descreve o tenente-coronel Wagner.

O certificado de conformidade de segurança é emitido pelo Corpo de Bombeiros e deve estar fixado em um local visível nos estabelecimentos que vendem produtos pirotécnicos. Além disso, as lojas certificadas devem contar com equipamentos e extintores sinalizados. “A loja deve ter sinalização vertical, horizontal, além de uma iluminação blindada. Você vai ver várias placas de perigo ‘proibido fumar’, ‘proibido a venda para menores de 18 anos’, explica o militar

Os estabelecimentos também devem contar com funcionários que sejam certificados em Blaster, que licencia uma pessoas em fazer a detonação de artefatos pirotécnicos. Assim, as lojas são obrigadas a fornecer orientações sobre o uso desse tipo de material.

Denúncias

Na Capital, os casos de descumprimento da lei contra fogos de artifício barulhentos são fiscalizados pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). A população pode acionar o órgão municipal por meio dos canais de denúncia: o aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS), o site Denúncia Agefis e o telefone 156.



