Réveillon da Paz 2023 terá shows de Naldo José e Ana Clara Rocha e Italo Poeta

Para celebrar a chegada do ano novo, o Réveillon da Paz 2023 ocorrerá no dia 31 de dezembro, a partir das 18 horas. Realizado pela Comunidade Católica Shalom, o evento ocorre no Condomínio Espiritual Uirapuru (Ceu), em Fortaleza, com entrada gratuita.

Entre as atrações confirmadas estão os artistas Ana Clara Rocha e Italo Poeta, banda Missionário Shalom e Naldo José.

Realizado desde 1998, o evento é uma alternativa para os que preferem uma celebração de Ano Novo em um ambiente religioso e familiar. Além das atrações musicais, a programação da noite conta com a missa celebrada pelo Padre Antonio Furtado, missionário da Comunidade Shalom.

Para acolher o público geral, haverá uma praça de alimentação com restaurantes terceirizados. Apesar de gratuito, o evento também conta com serviços opcionais. Em sua 24ª edição, será ofertado um Espaço Kids, setor destinado ao público infantil com brinquedos e atividades lúdicas.

O evento ainda conta com uma praça de alimentação, além de um lounge com cadeiras e mesas e serviço de open food. Os serviços podem ser adquiridos com antecedência pelo site do evento.

O evento também será transmitido no canal do YouTube da Comunidade Shalom.

Serviço

Réveillon da Paz 2023

Onde: CEU - Av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão, Fortaleza - CE

Quando: 31 de dezembro de 2022

Horário: a partir das 18 horas

Entrada gratuita

Reserva de cadeiras, espaço kids, estacionamento e mais informações pelo site do evento.



