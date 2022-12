Reveillón de Fortaleza: veja bloqueios e desvios previstos

A Prefeitura de Fortaleza divulgou o plano operacional para a virada do Reveillón. A programação conta com 18 atrações em dois dias de festa. Entre as novidades, a virada terá tarifa zero entre as 16 horas de sábado, 31, e 5 horas de domingo, 1º, e um corredor exclusivo para pedestres na avenida Rui Barbosa, entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e a rua Tenente Benévolo.

A operação inclui reforço da frota do transporte coletivo, bloqueios em cinco avenidas da Capital, além de ruas adjacentes, e mobilização de profissionais de segurança, limpeza urbana, atendimento médico e fiscalização.

Ao todo, a Operação Réveillon 2023 contará com 1.857 profissionais na área de segurança, 1.815 deles sendo policiais militares. Além disso, serão alocados 226 agentes de trânsito, 114 profissionais em três Postos Médicos Avançados (PMA) na Praia de Iracema, bombeiros, agentes de fiscalização e educadores sociais.

No penúltimo dia do ano, 30, o Aterro contará com apresentações de Paulo José Benevides, Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Luiza Sonza, Daniela Mercury, Xand Avião, Nattanzinho e Marcia Felipe.

Já no sábado, 31, vão se apresentar, em ordem, Waldonys e Camila Marieta, Felipe Amorim, Alcione, Alceu Valença, Alok, Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandez.

Durante o evento, 396 ambulantes farão a venda de bebidas e alimentos em barracas na avenida Rui Barbosa e rua João Cordeiro e dali até o espigão da Praia de Iracema.

Réveillon de Fortaleza: bloqueios nas vias

Para os eventos, devem acontecer bloqueios precedendo o ano novo e na madrugada do dia primeiro. As avenidas Rui Barbosa e Abolição serão bloqueadas a partir das 16 horas do dia 31. Também serão interditados trechos das avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar, bem como as vias de acesso ao Aterro da Praia de Iracema.

De acordo com o planejamento, os principais bloqueios devem ser feitos entre 7 horas do dia 30 e 6 horas do dia primeiro.

Além disso, entre os dias 30 e 31, sete linhas expressas e 176 veículos extras da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) devem sair dos terminais de Fortaleza. Os transportes coletivos terão gratuidade entre as 16 horas do dia 31 de dezembro e 5 horas do dia 1º de janeiro.

Réveillon de Fortaleza: transporte público

Linhas especiais – dias 30 e 31

930 – Antônio Bezerra / Aterro Praia de Iracema

931 – Parangaba / Aterro Praia de Iracema

933 – Lagoa / Aterro Praia de Iracema

935 – Messejana / Aterro Praia de Iracema

936 – Conjunto Ceará / Aterro Praia de Iracema

937 – Papicu / Aterro Praia de Iracema

938 – Siqueira/ Aterro Praia de Iracema

Linhas que passam próximo ao local do evento:

011 - Circular I

012 - Circular I

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

055 - Corujão/Grande Circular I

056 - Corujão/Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

073 – Siqueira/Praia de Iracema

077 – Parangaba/Mucuripe

092 – Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

099 – Siqueira/Mucuripe/ Barão de Studart

120 - Vila do Mar/Náutico/Antº Bezerra I

130 -Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II/SFS

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto

752 - Caça e Pesca/Centro

901 – Dom Luís/Papicu/Centro

905 - Meireles/Centro

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

907 - Castelo Encantado/Centro



Réveillon de Fortaleza: trechos bloqueados

Av. Historiador Raimundo Girão (trecho entre a rua Ildefonso Albano e av. Rui Barbosa)

Ruas Carlos Vasconcelos, Monsenhor Bruno, Virgílio Vasconcelos, Barão de Aracati e Camocim (a partir do cruzamento com a av. Monsenhor Tabosa)

Av. Beira-Mar: fechada provisoriamente para veículos (entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús)

Av. Abolição (entre as ruas Nunes Valente e Barão de Studart): bloqueada a partir das 16 horas

Av. Rui Barbosa (entre a av. Historiador Raimundo Girão e rua Tenente Benévolo): bloqueada a partir das 16 horas.



Colaborou Ana Rute Ramires

