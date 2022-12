Tarifa zero no Réveillon 2023: confira linhas de ônibus que devem circular próximo ao evento em Fortaleza

A medida tem o objetivo de incentivar o uso do transporte coletivo e facilitar o acesso ao que deve ser o maior Réveillon do Norte Nordeste

O plano operacional do Réveillon 2023 no Aterro da Praia de Iracema inclui a gratuidade da tarifa de ônibus durante os dois dias do evento. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforça a oferta de ônibus nos dias 30 e 31 de dezembro com 176 veículos extras e sete linhas expressas, saindo dos terminais de Fortaleza.

O benefício começará a valer na tarde do dia 31 de dezembro, às 16 horas, e prossegue até às 5 horas do dia seguinte, 1º de janeiro. A medida tem o objetivo de incentivar o uso do transporte coletivo e facilitar o acesso ao que deve ser o maior Réveillon do Norte Nordeste. Além da tarifa zero na noite da virada, a Tarifa Social estará em vigor de 0 até 16 horas do dia 31 de dezembro e a partir das 5 horas do 1º de janeiro, no valor de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil).



Em decorrência do desvio nas proximidades da festa, a interdição começa a partir de 7 horas, e os pontos de parada da avenida Abolição e na avenida Historiador Raimundo Girão serão desativados temporariamente. Os itinerários das linhas que trafegam pelo local serão desviados, realizando o embarque e desembarque na rua Tenente Benévolo e na rua Pereira Filgueiras, no sentido Leste/Oeste e Oeste/Leste, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a festa, o embarque e desembarque dos passageiros das linhas especiais serão realizados na rua Tenente Benévolo, entre a av. Barão de Studart e a rua Monsenhor Bruno. Serão destinados três pontos. O ponto 1 é reservado para os ônibus que vêm dos terminais Papicu e Messejana e se localiza rua Tenente Benévolo, entre av. Barão de Studart e rua Doutor José Lourenço.

Já no ponto 2, localizado entre a rua José Lourenço e rui Barbosa, param os ônibus que vêm da Parangaba/Siqueira e Lagoa. Já o ponto 3 é reservado para os ônibus que vêm do Conjunto Ceará e Antônio Bezerra, fica entre a av. Rui Barbosa e Monsenhor Bruno. Na avenida Rui Barbosa, será organizado um corredor para proteger os usuários, entre a via e a calçada.

Tarifa zero no Réveillon 2023 - Confira as linhas de ônibus em circulação para o evento:

Linhas especiais – dias 30 e 31

930 – Antônio Bezerra / Aterro Praia de Iracema

931 – Parangaba / Aterro Praia de Iracema

933 – Lagoa / Aterro Praia de Iracema

935 – Messejana / Aterro Praia de Iracema

936 – Conjunto Ceará / Aterro Praia de Iracema

937 – Papicu / Aterro Praia de Iracema

938 – Siqueira/ Aterro Praia de Iracema

Linhas que passam próximo ao local do evento

011 - Circular I

012 - Circular I

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

055 - Corujão/Grande Circular I

056 - Corujão/Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

073 – Siqueira/Praia de Iracema

073 – Siqueira/Praia de Iracema

077 – Parangaba/Mucuripe

092 – Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

099 – Siqueira/Mucuripe/ Barão de Studart

120 - Vila do Mar/Náutico/Antº Bezerra I

130 -Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II/SFS

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto

752 - Caça e Pesca/Centro

901 – Dom Luís/Papicu/Centro

905 - Meireles/Centro

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

907 - Castelo Encantado/Centro

Sobre o assunto Réveillon 2023: Fortaleza deve plantar uma árvore para cada 1 kg de resíduos recicláveis recolhidos no evento

Espigões serão interditados durante Réveillon; show pirotécnico poderá ser visto de outros pontos

Palco do réveillon 2023 começa a ser montado na Avenida Paulista

Tags