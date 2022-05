Fortaleza contratará 382 assistentes de aprendizagem em programa da rede municipal de educação

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do prefeito José Sarto (PDT), informou nesta terça-feira, 10, a contratação de 382 assistentes de aprendizagem que atuarão no programa de recomposição da aprendizagem de alunos matriculados no 1º, 2º e 3º ano da rede municipal, o projeto Alfa 1, 2, 3. Lançado nesta terça-feira, o programa busca fortalecer as ações pedagógicas e recompor a aprendizagem dos alunos, auxiliando no processo de alfabetização, com intuito de diminuir os impactos da pandemia da Covid-19 na educação.

Os profissionais contratados atuarão nas salas de aulas, realizando atividades pedagógicas com os professores. Cada profissional receberá bolsa/auxílio de R$ 150 por turma, podendo atuar em até três turmas por turno. A seleção dos assistentes será realizada via edital.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), Dalila Saldanha, a chamada geral do processo está previsto para ser assinada ainda nesta terça-feira, 10, assim como a publicação do edital. Ainda segundo a secretária, as escolas serão responsáveis pela seleção dos assistentes de aprendizagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Reforma de escola em Fortaleza terá investimento de quase R$ 2,5 milhões

Campus EAD da Universidade Federal do Cariri é inaugurado nesta sexta, 6

Sarto anuncia construção de mais 45 Escolas Areninhas em Fortaleza

“Justamente para cumprir o princípio de dar oportunidades para quem mora no bairro. A seleção é feita pela própria escola assim como foi feita com os agentes escolares da busca ativa. Os assistentes precisam estar cursando ou terem formação em alguma área da educação”, informa Dalila.

Conforme o prefeito José Sarto, o programa busca recuperar o prejuízo ocasionado pela pandemia da Covid-19. “Houve um prejuízo muito grande ao longo desses dois anos de pandemia. A gente está querendo recuperar o tempo perdido. Nós vamos fazer a seleção de assistentes de aprendizagem que ficarão nas salas para subsidiar o professor, a ser mais um agente para instruir e ajudar na gestão de sala de aula”, disse.

Programa

No programa de recomposição da aprendizagem, serão beneficiados 56.511 alunos da rede municipal, com foco naqueles que obtiveram rendimento crítico e muito crítico nas Avaliações Diagnósticas de Rede.

A secretária da Secretaria Municipal da Educação (SME) explica que o programa foi elaborado a partir de um diagnóstico feito por especialistas em avaliação da aprendizagem, considerando também das diretrizes do Ceará para a alfabetização na idade certa. Desde de agosto de 2021, a pasta educacional identificou que a alfabetização teve os níveis mais afetados no ensino fundamental.

Sobre o assunto Governo do Estado inaugura 37 equipamentos públicos em reta final da gestão Camilo

Concurso para professor de Fortaleza: Projeto que prevê 2 mil vagas será enviado à Câmara

Uece é eleita 3ª melhor do Brasil em ranking de avaliação dos objetivos da ONU

A Prefeitura de Fortaleza informa que, no projeto, os assistentes contratados farão gestão do aprendizado em ciclo de cinco horas por turma, dialogando e planejando com o professor e focando em níveis mais críticos, observando de perto as dificuldades dos alunos e intervindo com o material necessário, que vai além do livro didático.

O total de 2.291 turmas receberão o programa que prevê como principais eixos: a avaliação e acompanhamento da aprendizagem, gestão de sala de aula e formação direcionada aos professores, assistentes de aprendizagem e coordenadores pedagógicos. A incorporação desses profissionais à Rede de Ensino terá um investimento mensal de R$ 343.650,00.

Tags