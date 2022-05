Uece é eleita 3ª melhor do Brasil em ranking de avaliação dos objetivos da ONU

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) conquistou o terceiro lugar no Brasil em "Educação de Qualidade". A colocação é referente ao The Impact Rankings 2022, que avalia universidades do mundo todo em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU). Ao todo, foram avaliadas 1.406 universidades de 106 países. Em relação a 2021, quando ocupava o quarto lugar, a instituição subiu uma posição. Globalmente, a Uece ainda ocupa a 94º colocação.

O Ranking de Impacto avalia como as atividades desenvolvidas pela universidade (pesquisa, ensino, gestão e extensão) contribuíram para a realização da "Educação de Qualidade”, um dos tópicos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse indicador, foram ranqueadas 1.180 instituições do mundo. Entre as universidades classificadas no ranking, apenas 48 são brasileiras, sendo a Uece a primeira colocada do País entre as estaduais.

Ranking foi baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU)





A instituição de ensino foi escolhida com base em ações como a aplicação de cursos de formação de professores, políticas institucionais de inclusão e produção científica em educação. Além disso, também foi levada em conta a extensão universitária, em parceria com escolas e sistemas educacionais. O Ranking ainda mede a contribuição das universidades para os primeiros anos e a aprendizagem ao longo da vida, a pesquisa pedagógica e o compromisso com a educação inclusiva.

Para o reitor da Uece, professor Hidelbrando Soares, o resultado do Ranking de Impacto “reflete a maturidade acadêmica que a Universidade atingiu ao longo de sua história, o que lhe permite atuar para o desenvolvimento de sua comunidade e da sociedade como um todo".

Outras conquistas

A Uece ainda atingiu considerável pontuação em outros dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: "Redução das Desigualdades" e "Boa saúde e bem-estar". No primeiro quesito, a universidade ocupa a 12ª colocação brasileira, sendo a quarta estadual do País e a primeira do Norte e Nordeste.

De acordo com o reitor da Uece, a expectativa é subir cada vez mais de colocação nessa categoria a partir da expansão e da interiorização da universidade. "É essa qualidade que a Universidade levará para mais municípios do interior do Estado e para mais jovens que, pela educação, poderão ampliar suas oportunidades de estudo, de trabalho e de participação social, fortalecendo o combate a desigualdade”, finaliza o reitor Hidelbrando Soares.





