Sarto anuncia construção de mais 45 Escolas Areninhas em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou a construção de mais 45 novas Escola Areninha – Esporte e Educação em Tempo Integral no município. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 9, durante cerimônia de entrega de uma uma nova unidade do equipamento, no Sítio São João. Esta é a quarta unidade entregue. Já contam com o equipamento educacional os bairros Pirambu, Jardim das Oliveiras e Granja Portugal. Outra unidade também será entregue na Barra do Ceará.

O objetivo do projeto é oferecer aprendizagem no contraturno escolar, ampliando a oferta de matrículas em tempo integral. Além disso, busca promover o acesso dos estudantes a práticas esportivas e fortalecer o aprendizado de língua portuguesa e matemática. Cada unidade tem a capacidade de atender 320 alunos da Rede Municipal. A iniciativa conta com a parceria da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Participam do projeto alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, das escolas municipais localizadas no entorno da Areninha. As atividades ocorrem no contraturno escolar, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 10h30min ou das 13h30min às 16h30min. Além do turno e as disciplinas na escola, os alunos contam com aulas de futebol de campo (6h/a), fortalecimento da aprendizagem em língua portuguesa (3h/a), matemática (4h/a) e formação para cidadania (2h/a).

As práticas esportivas são realizadas na própria estrutura da Areninha. Da mesma forma, as atividades referentes aos componentes curriculares são realizadas nos espaços modulares da Escola Areninha. Para os alunos beneficiados com o projeto, também são oferecidos almoço, lanche, fardamento, kit pedagógico, transporte, monitores e acompanhamento pedagógico, conforme a Prefeitura.

Segundo José Sarto, o projeto realiza a integração da prática esportiva entre os jovens, a família e a comunidade escolar. "Não é só uma suplementação de reforço escolar, é um segmento da grade curricular que torna o ensino em tempo integral nas áreas de português e matemática. Hoje, nós temos cinco unidades funcionando e 45 em licitação. Aqui no Sítio São João, são duas escolas que mandam alunos para cá, fazendo uma interligação da paixão pelo futebol com a Areninha, com a qualidade da escola", declarou o prefeito.



