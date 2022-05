Campus EAD da Universidade Federal do Cariri é inaugurado nesta sexta, 6

O Centro de Educação à Distância (EAD) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), localizado em Icó, município a 361,3 km de Fortaleza, foi inaugurado em solenidade no Teatro da Ribeira dos Icós, na noite desta sexta-feira, 6. No total, serão ofertadas 800 vagas exclusivamente na modalidade à distância, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e em edital da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que atuará em parceria com a instituição federal.

O diretor do novo campus, Nilo César Batista da Silva, disse que alguns dos cursos ofertados devem iniciar as aulas em breve, mas outros devem ter início das atividades somente em janeiro do ano que vem, devido à logística de funcionamento do SiSU. No total, outros nove municípios cearenses serão beneficiados, além de Icó, com instalação de polos vinculados. São eles: Lavras da Mangabeira, Iguatu, Nova Olinda, Missão Velha, Assaré, Santana do Cariri, Milagres, Itapipoca e Jaguaribe.

“O objetivo de uma boa educação deve ser o objetivo de todo bom governante. Esse projeto pretende ampliar oportunidades e visa alcançar terras longínquas", considerou o diretor durante a solenidade. Ele ressaltou que serão ofertados cursos de licenciatura em Geografia, Filosofia e Matemática, além de formações em áreas da tecnologia, como de mídias digitais. O campus também terá cursos tecnólogos, conhecidos por serem de curta duração e voltados ao mercado de trabalho.

“Nós vivemos na era digital e temos que pensar novas mediações pedagógicas e tecnologias da educação para que possamos ampliar o número de oportunidades para o nosso povo”, enfatiza Nilo César, ressaltando que a universidade está instalando uma logística que inicia na pró-reitoria de Graduação, e passa pela diretoria de Tecnologia da Informação (TI). O reitor da UFCA, Ricardo Luiz Lange Ness, alertou, no entanto, que o setor público está passando por uma “fuga em massa” de profissionais de TI para o mercado privado. "Já perdemos 12 técnicos para a iniciativa privada”, lamentou.

A prefeita de Icó, Laís Nunes (PDT), celebrou a inauguração do novo campus, mas disse que continuará lutando pela instalação do centro universitário com modalidade de ensino presencial. “Colocamos a educação e a universidade federal em nosso plano de governo. Não nos contentaremos com o passo que está sendo dado hoje”, disse a chefe do Executivo municipal durante o evento.

O projeto do novo campus foi viabilizado por meio da destinação de uma emenda parlamentar de R$ 1,6 milhão do deputado federal cearense Idilvan Alencar (PDT), presente na cerimônia desta noite. Também compareceram ao evento o deputado federal Domingos Neto (PSD) e o deputado estadual Oriel Nunes Filho (PDT), natural de Icó.



