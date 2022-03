Concurso para professor de Fortaleza: Projeto que prevê duas mil vagas será enviado à Câmara

A Prefeitura de Fortaleza anunciou na tarde desta quarta-feira, 30, um Projeto de Lei que permitirá a criação de 2 mil vagas para a realização de um concurso público para professores da rede municipal de ensino. A informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto (PDT), em transmissão pelas redes sociais. O projeto será entregue à Câmara de Vereadores para aprovação na próxima semana. O concurso será o maior da história de Fortaleza nos últimos 30 anos.

De acordo com Sarto, após aprovação do Legislativo, o edital da seleção será publicado posteriormente. “Isso é parte do nosso compromisso com a expansão de vagas e com a valorização profissional, que inclui também ações de qualificação dos nossos trabalhadores”, disse o prefeito ao lado da secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, e da secretária municipal das Finanças, Flávia Teixeira.



