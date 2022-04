Prefeitura entregará 5ª Medalha Iracema em cerimônia nesta quarta-feira, 13

A Prefeitura de Fortaleza entrega nesta quarta-feira, 13, a 5ª Medalha Iracema, maior honraria do Poder Executivo Municipal. Neste ano, os agraciados com a comenda serão o ex-governador Camilo Santana (PT), o Instituto da Primeira Infância (Iprede) e servidores da saúde, representados pela titular da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Estela Leite.



A cerimônia de entrega será restrita, contará com a presença do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e ocorrerá no Teatro São José, às 18h30min. Para adentrar ao local, será preciso comprovar ter tomado a terceira dose (dose de reforço) da vacina contra a Covid-19. A solenidade terá transmissão pelas redes sociais da Prefeitura e pela TV Terra do Sol.

O presidente do Iprede, Sulivan Mota, destaca que a honraria reflete os serviços de transformação social realizados através dos 36 anos do Instituto. "O Iprede teve uma contribuição imensa para a diminuição da desnutrição no País, junto com as ações governamentais do Ministério, do Estado e do Município. Consequentemente, houve uma grande redução da mortalidade infantil. Ainda, trabalha a família, através da mulher, na sua profissionalização e na sua transformação social. Também, já nos últimos quatro anos, assistindo e criando uma das maiores clínicas do País na assistência ao autismo", explica o presidente.

A medalha

A Medalha Iracema começou a ser entregue pela gestão municipal de Fortaleza no ano de 2018, quando homenageou a jornalista Adísia Sá, o professor e arquiteto Liberal de Castro e o cantor e compositor Raimundo Fagner.

Em sua quarta edição, em 2021, os agraciados com a Medalha Iracema foram o professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, o músico Ednardo, e a surfista Tita Tavares.

Serviço

5ª Medalha Iracema

Data: Quarta-feira (13/04)

Horário: 18h30min

Local: Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro)

