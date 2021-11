Maior honraria da Prefeitura de Fortaleza, Medalha Iracema será entregue nesta quinta-feira

A Prefeitura de Fortaleza anunciou para esta quinta-feira, 18, a cerimônia de entrega da 4ª Medalha Iracema, a maior honraria concedida pelo Poder Executivo Municipal. O evento será realizado no Teatro São José, a partir das 19 horas. O cantor e compositor José Ednardo Soares, um dos agraciados com a comenda, fará a apresentação de abertura.



Além do músico, também serão condecorados com a medalha o professor e ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) Roberto Cláudio Frota Bezerra; a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira; e a atleta Maria das Graças Tavares Brito Filha, a Tita Tavares.

Devido aos protocolos de prevenção á Covid-19, o evento será restrito a convidados, que precisarão apresentar comprovante das duas doses da vacina para ter acesso ao local. A solenidade terá transmissão ao vivo pelos perfis oficiais da Prefeitura nas redes sociais e através da TV Terra do Sol.

Reconhecimento

A Medalha Iracema é uma honraria que homenageia cidadãos por relevantes serviços prestados nos setores cultural, educacional, filantrópico, econômico, científico ou quaisquer outros de reconhecida importância para a vida e o progresso pelo mérito pessoal e dignos de especial destaque à Capital cearense.



Este é o quarto ano em que a Prefeitura concede a condecoração. No ano passado os agraciados foram o humorista Tom Cavalcante, o cineasta Wolney Oliveira, o engenheiro civil Eudoro Santana, pai do governador Camilo Santana, e o empresário Júlio Ventura Neto.

