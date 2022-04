Saiba como escolher um cirurgião plástico com segurança

Diante da decisão de realizar uma cirurgia plástica, seja por escolha estética ou de reparação, existe um profissional cadastrado e preparado para realizar o procedimento. O cuidado na busca pelo médico é necessária para o paciente sentir-se seguro na cirurgia e evitar insatisfação após o procedimento.

Na área da cirurgia plástica, há inúmeros procedimentos e nem todo profissional é qualificado para atuar no método a ser realizado. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) recomenda que todos os pacientes sigam alguns critérios para sua própria segurança.

O primeiro é checar se o médico responsável pelo procedimento tem cadastro no Conselho Regional de Medicina da região em que atua e se é habilitado em cirurgia plástica. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), regional São Paulo, o médico José Octavio Gonçalves de Freitas, o cirurgião plástico passa por uma série de etapas para se tornar um profissional competente e treinado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O cirurgião plástico passa por seis anos de faculdade de Medicina, depois ele presta uma prova para entrar em uma residência de cirurgia geral, onde ele faz todos os tipos de cirurgias, depois ele presta mais uma prova para entrar em um outro curso somente de cirurgia plástica por mais três anos”, explica o especialista.

Sobre o assunto Presidente do Cremec explica como se investigam suspeitas de erro médico

Conheça procedimentos estéticos para uma pele firme e sem rugas depois dos 40

Pandemia aumentou a procura por cirurgias plásticas no rosto

Ex-BBB Thais Braz se submete à cirurgia para reduzir 2 cm da testa

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec), Helvécio Neves Feitosa, orienta que na hora de procurar por um profissional da área, a população deve consultar o site do Cremec e verificar o cadastro do profissional na entidade. No portal do Conselho, é possível fazer a busca por meio da aba “Buscar por médicos”.

No local, será necessário preencher alguns dados do profissional, como nome completo, especialidade, estado, município e entre outros, para encontrar o cadastro no Conselho Regional de Medicina do Estado.

Conforme o presidente do Cremec, ao gerar os dados, irá aparecer o Registro de Qualificação de Especialista (RQE), que garantirá se realmente o profissional é especialista na área informada.

Nos casos dos profissionais de cirurgia plástica, o Conselho também orienta a busca no portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). “A pessoa pode através do site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica procurar pelo cirurgião e ver o nome dele. Se ele tiver cadastrado, é um cirurgião competente e treinado”, informa o presidente da SBCP, José Octávio.

Ainda segundo o especialista, a importância de fazer a busca pelos profissionais é para que o paciente tenha certeza absoluta que ele vai ser tratado por um profissional competente na área.

Confira algumas orientações ao escolher um cirurgião plástico:

Consultar se o médico é credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica;

Checar se o médico tem registro no Conselho Regional de Medicina da região onde atua. No caso do Ceará, o Cremec;

Agendar uma consulta para tirar todas as dúvidas sobre o procedimento antes de realizá-lo;

Perguntar se a clínica onde será realizado o procedimento tem o alvará de funcionamento concedido pela prefeitura e pedir para ter acesso à licença sanitária.

Tags