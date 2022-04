Vacinação contra influenza e sarampo para crianças de até 4 anos começa nesta terça, 12

Vacinação do público infantil foi antecipada por conta do aumento de casos

Fortaleza inicia, a partir desta terça-feira, 12, a vacinação contra a influenza e sarampo para o público infantil. Podem se vacinar crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias).

Os imunizantes estarão disponíveis em todos os 116 postos de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min. Segundo a Prefeitura, os atendimento nos fins de semana e feriados serão divulgados previamente no site oficial do órgão.

Conheça os imunizantes:

Influenza



O vírus da influenza, assim como o da Covid-19, é uma infecção viral aguda que provoca sintomas de síndrome gripal. A vacina contra a Influenza atua contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e B. A vacina de 2022 sofreu alteração na cepa H3N2, conforme o vírus circulante no ano anterior. Este ano, a pretensão é que cerca de 900 mil pessoas dos grupos prioritários sejam vacinadas durante os dois meses de campanha, conforme a disponibilidade de imunobiológico.

Sarampo

Já o sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito. Em 2019, com a baixa cobertura vacinal nos últimos anos no Brasil, o País voltou a registrar casos da doença, que era considerada quase erradicada.

O esquema vacinal contra o sarampo compreende duas doses: a primeira dose com um ano de idade e a segunda com um ano e três meses. Além disso, todas as crianças de seis meses a menores de 1 ano também recebem a “dose zero”. A vacina tríplice viral atua contra três doenças: sarampo, caxumba e rubéola. Por fazer parte da rotina de imunização, o imunizante está disponível durante todo o ano nos postos de saúde.

A campanha de vacinação contra o sarampo em 2022 beneficiará crianças independente da situação vacinal. Dessa forma, mesmo as que já iniciaram ou completaram seu esquema vacinal devem comparecer para receber a dose da campanha.

Imunização antecipada



A vacinação para o público infantil seria aplicada somente na segunda fase da campanha, entre os dias 3 de maio e 3 de junho. Porém, o aumento no número de casos de crianças com síndrome gripal, incluindo pneumonias mais graves, fez com que fosse antecipada a aplicação do imunobiológico no público infantil.

Grupos prioritários

Influenza

1ª fase (2 de abril a 2 de maio):

- Idosos com 60 anos ou mais

- Trabalhadores da saúde

- Crianças (6 meses de idade a menores de 5 anos - antecipado)

2ª fase (3 de maio a 3 de junho):

- Professores, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde; portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas

Sarampo (campanha de seguimento)

1ª fase (4 de abril a 2 de maio):

- Trabalhadores da saúde

- Crianças (6 meses de idade a menores de 5 anos - Antecipado).





