Por causa das chuvas, Defesa Civil registra dois desabamentos em Fortaleza

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza registrou dois desabamentos nesta segunda-feira, 11, em decorrência das recentes chuvas registradas na Capital cearense. Nas ocorrências, não houve feridos. O órgão ainda registrou ao menos seis locais com riscos de novos desabamentos e atendeu a uma ocorrência de alagamento.

No total, foram nove chamados atendidos, três deles apenas em localidades da Regional IV. As Regionais I, V, VI, VIII, IX e XI registraram uma ocorrência cada. Durante o fim de semana, entre sábado, 9, e domingo, 10, Fortaleza acumulou 19,2 mm de chuvas, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Com o volume relativamente baixo, ocorrências como deslizamento, inundações e solapamentos não foram atendidas nesta segunda-feira pela Defesa Civil.

Embora o acumulado de precipitações do fim de semana tenha sido baixo, a Defesa Civil de Fortaleza permanece sob alerta, já que a Funceme prevê condições favoráveis para chuvas em todas as macrorregiões do Estado até, pelo menos, esta quarta-feira, 13. Até lá, a tendência é que o sol perca cada vez mais espaço e o céu predomine de nublado a parcialmente nublado.

O órgão meteorológico reforça que as chuvas esperadas são resultado da formação de instabilidade oriundas do oceano Atlântico. Também contribui para o cenário a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), além de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

