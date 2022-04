Chuvas em Fortaleza: manutenção no sistema de drenagem do Túnel Beni Veras é finalizada

Expectativa é que alagamentos no local cheguem ao fim. Sistema estava sem funcionar desde o ano passado, quando cabeamento e quadros elétricos foram furtados e as bombas de sucção foram paralisadas

Os constantes alagamentos e interdições no túnel Governador Beni Veras, no bairro Papicu, devem chegar ao fim. Isso porque a Prefeitura, por meio da Secretaria da Gestão Regional (Seger), concluiu manutenção do sistema de drenagem do local. Os equipamentos estão em funcionamento desde essa quinta-feira, 7.

Conforme a gestão municipal, os equipamentos elétricos do sistema foram trocados e corrigidos. Além disso, foram efetuadas manutenções nas duas bombas de sucção responsáveis pela drenagem de águas pluviais no cruzamento entre as avenidas Alberto Sá e Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa).

“As bombas do sistema de drenagem passaram por serviço de manutenção, com empresas especializadas, desde o início de 2022", explica Guilherme Sousa, coordenador de Gestão de Intervenções da Seger. "O serviço precisou de um prazo maior porque as peças vieram de outros estados, mas os equipamentos já foram reinstalados e a drenagem do Túnel Beni Veras voltará a funcionar normalmente”, completa.

Com a quadra chuvosa, túnel Governador Beni Veras na avenida Alberto Sá alagou diversas vezes neste ano. (Foto: Thais Mesquita/ O POVO)



Em 2021, o cabeamento e os quadros elétricos do sistema de drenagem do túnel Beni Veras foram furtados e um curto-circuito danificou as duas bombas de drenagem que funcionavam desde a inauguração do equipamento, em 2019. Como medida paliativa, carros-pipa atuavam de forma emergencial para reduzir alagamentos no local.

