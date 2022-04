Fortaleza registra maior volume de chuva do Ceará nas últimas 24 horas

As precipitações esperadas para esta sexta-feira, 8, deverão ocorrer em virtude de áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)

Fortaleza registrou as maiores precipitações do Estado nas últimas 24 horas. De acordo com Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital teve 36 milímetros de chuva. Até as 7h20, o órgão informa que choveu em cerca de 34 municípios do Ceará. A cidade de São Gonçalo do Amarante também registrou 31,4 milímetros.

