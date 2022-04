Famílias da comunidade do Saporé impactadas pelas chuvas receberão kits assistenciais

As famílias da comunidade do Saporé impactadas pelas intensas chuvas que atingiram Fortaleza nos últimos dias receberão kits assistenciais. O anúncio da entrega foi feito nesta quinta-feira, 7, pelo prefeito da Capital, José Sarto (PDT). Na manhã de hoje, Sarto acompanhou os trabalhos do Comitê Municipal da Quadra Chuvosa na comunidade. De acordo com o gestor, a Prefeitura também garantirá a desocupação dessa área de risco, oferecendo aluguel social e indenização para as famílias.

Ao longo da manhã, o Comitê Municipal da Quadra Chuvosa realizou podas de árvores, limpeza do riacho Maceió, visitas porta a porta para averiguar a situação das casas atingidas pelas chuvas e cadastramento de famílias para recebimento dos kits assistenciais — compostos por cesta básica, duas redes, duas mantas e duas lonas.

“Estamos oferecendo aluguel social e indenização para as famílias saírem dessa área crítica. Essa é uma área bem afetada pelas chuvas, está na margem do rio. Então temos que fazer uma intervenção com a retirada das pessoas, de forma qualificada, estudada e discutida com a comunidade”, informou o prefeito. De acordo com Sarto, além das medidas assistenciais, já estão sendo realizadas e planejadas obras de requalificação ao longo do Riacho Maceió.

De acordo com a Prefeitura, são executadas obras do Parque do Riacho Maceió, entre as ruas Dr. Alisio Mamede e Dr. José Lima, trecho que deve ser concluído e inaugurado neste semestre. O plano é que, com a desocupação da área, onde estão as moradias irregulares, o parque seja ampliado e integrado ao Parque Bisão, na avenida Beira-Mar.

A comunidade do Saporé está inserida no Parque Linear do Riacho Maceió, pertencente ao Sistema Municipal de Áreas Verdes. O Parque conta com uma área de aproximadamente 82 mil m², sendo delimitado por seis polígonos de Zonas de Preservação Ambiental.





