Prefeitura explica causas de alagamentos em túnel de Fortaleza e projeta solução até o fim de março

O túnel da Avenida Alberto Sá tem sofrido bastante com acúmulo de água por falta de drenagem, causando interdições diárias no local

Quem passa pela Avenida Alberto Sá após chuvas intensas sempre tem encontrado o Túnel Beni Veras interditado por causa de alagamento. De acordo com o coordenador de Gestão de Intervenções da Secretaria da Gestão Regional (Seger) da Prefeitura de Fortaleza, Guilherme Souza, em entrevista à Rádio O POVO CBN, roubo de fios elétricos e problemas técnicos são responsáveis pelo incidente rotineiro em dias de chuva. Possível solução é projetada ainda para este mês.

O procedimento quando há alagamento consiste em uma triagem de veículos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), pois apenas os de grande porte conseguem trafegar pelo local devido ao acúmulo de água. Caminhões-pipa são responsáveis por sugar a água que fica acumulada.

Em entrevista para Jocélio Leal e Raquel Gomes, Guilherme afirmou que a Prefeitura estipula a data de 28 de março para solucionar o problema.

Ele explica ainda que apesar do problema de acúmulo de água no túnel ocorrer desde o ano passado, é preciso entender que a demora na resolução da situação ocorre por dois motivos distintos.

“É um túnel que até início de 2021 a drenagem funcionava normalmente. Acontece que ano passado ocorreram alguns furtos nos equipamentos elétricos do sistema de drenagem. Houve furtos de quadros elétricos e cabeamentos, mas isso foi resolvido. Nós trocamos toda essa parte elétrica e reforçamos também a segurança do equipamento para não ocorrer novos furtos”, disse.

De acordo com Guilherme, após a solução desse problema, em dezembro de 2021, as bombas as quais realizam a drenagem da água queimaram, fato coincidiu com o início da quadra chuvosa. Apesar de relatar que esses equipamentos teriam uma durabilidade de 100 anos, o titular da Seger não soube explicar os motivos que geraram o defeito. Ele diz que todo esse trabalho tem sido feito por uma empresa especializada.

“Sobre os problemas de alagamento, a previsão é que essas bombas estejam prontas para instalação no dia 28 de março, próxima segunda. Esperamos que essas bombas funcionem nesse sistema de drenagem e os problemas do entorno do túnel sejam resolvidos”, concluiu Guilherme.

