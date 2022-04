Defesa Civil atende 12 ocorrências em Fortaleza após fortes chuvas na noite dessa quarta-feira, 6

Após as fortes chuvas que ocorreram na noite dessa quarta-feira, 6, a Defesa Civil de Fortaleza informou que registrou 12 ocorrências entre 19h de quarta e as 7 horas desta quinta-feira, 7. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta de chuvas intensas em 155 dos 184 municípios cearenses no dia de ontem e parte de hoje.

Foram seis alagamentos registrados nos bairros Aldeota, José Bonifácio, Meireles, Parreão, e duas ocorrências no Papicu. A Defesa Civil ainda atendeu três riscos de desabamento: no bairro Ellery, Conjunto Ceará e Quintino Cunha; duas inundações: no Tauape e Meireles; e também um desabamento da laje de uma casa no Centro.

Além das ações emergenciais, o órgão municipal informa que faz um trabalho preventivo durante todo o ano, através da limpeza cotidiana de rios, canais, lagoas e bocas de lobo, e com a realização de ações educativas em escolas do Município. Com mais regularidade durante a quadra chuvosa, a Defesa Civil afirma que também é feito o monitoramento do nível dos recursos hídricos, evitando riscos maiores à população.

A Defesa Civil de Fortaleza reforça que, em caso de qualquer risco, deve ser acionada via Ciops, através do telefone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população.

Em 2022, de janeiro a março, 36 ocorrências de alagamento foram registradas em Fortaleza. O balanço da Defesa Civil informa que março foi o mês com maior número de ocorrências, 24 ao todo. Em fevereiro, a Capital teve apenas um registro e em janeiro, foram 11. A pasta alerta à população com algumas dicas para o período de chuvas.



Confira as dicas:

- Nunca se abrigue debaixo de árvores, postes, coberturas metálicas, fiação e torres de transmissão;

- Evite trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos;

- Em casos de incidência de raios e/ou chuvas intensas, desligue todos os equipamentos da tomada;

- Evite locais abertos como campos de futebol;

- Não fique dentro da água;

- Evite frequentar rios e cachoeiras, em condições de chuvas intensas, pode haver a ocorrência de cabeças d’água;

- Não utilize alimentos e água atingidos pela inundação ou pelo alagamento;

- Não jogue lixo ou entulho em lotes baldios, bueiros, quintais, nos córregos e na rua, evite alagamentos.