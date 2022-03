Fortaleza tem 19 trechos próprios para banho neste fim de semana; veja quais

Dados são do boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira, 11

Em Fortaleza, 19 trechos nas praias estão próprios para banho neste fim de semana. A informação é do boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira, 11. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), no entanto, prevê que há alerta de chuvas até domingo, 13, em todas as macrorregiões do Ceará, inclusive Fortaleza.

Conforme o boletim, os trechos próprios no Setor Leste são: postos dos Bombeiros 02, 04, 06, 07 e 08, Praça 31 de Março. Em segundo lugar, vem o Setor Centro, com seis trechos: dentre eles entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira, os espigões da rua João Cordeiro e av. Rui Barbosa e o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro.

Por último, o Setor Oeste, também com seis trechos adequados: entre a av. Philomeno Gomes até a rua Padre Mororó; entre a av. Pasteur até a rua Jacinto Matos e entre a rua das Goiabeiras até a rua Lagoa do Abaeté.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Semace, por meio da Gerência de Análise e Monitoramento (Geamo), realiza o monitoramento de 32 trechos da Capital. Deste total, 13 trechos estão impróprios para banho neste fim de semana.

Sobre o assunto Mais de 3 mil raios caíram no Ceará nas últimas 24 horas

Ceará tem alerta de chuva intensa e ventos de até 100 km/h

Alagamentos e desabamentos: Defesa Civil registra 9 ocorrências em 24 horas em Fortaleza

Veja a lista das praias próprias e impróprias

Previsão do tempo

Conforme a Funceme, a previsão é que o tempo continue chuvoso em todo o Ceará, com precipitações durante esta sexta-feira, 11, e também no fim de semana. Os destaques são para o Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, faixa litorânea e Ibiapaba.

Ao longo do dia de hoje, o céu deverá variar entre nublado e parcialmente nublado. As precipitações deverão ser mais contínuas durante esta sexta, ficando mais isolada pela noite.

Para sábado e domingo, a previsão segue de possibilidade de chuva em todas as macrorregiões. As precipitações deverão ainda variar entre fraca e moderada, majoritariamente, mas com chances de acumulados mais expressivos nas macrorregiões do Cariri, faixa litorânea e Ibiapaba.

Sobre o assunto Inmet emite alerta para risco de chuva intensas com perigo em algumas regiões do Ceará

Fortaleza tem madrugada com tempestade e amanhece sob forte chuva

Fortaleza tem manhã de chuva e ruas alagadas; um poste tombou no Montese

Em geral, os meteorologistas apontam as áreas de instabilidade provenientes da aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e os efeitos locais – como temperatura, relevo e umidade – como os fatores que contribuem para as chuvas no período.



Neste período chuvoso, a Semace informa que a intensidade de chuvas pode contribuir para a deterioração da qualidade das águas das praias, pois grande quantidade de esgotos sem tratamento, lixo e outros detritos são carreados pelas águas através de galerias pluviais, córregos e canais de drenagem. A orientação da pasta é que banhistas evitem banho com a ocorrência de chuvas.

Tags