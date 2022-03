Ceará tem alerta de chuva intensa e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial na manhã desta sexta-feira, 11, em virtude de previsão de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h. No Nordeste, aviso abrange ainda os estados de Maranhão e Piauí, seguindo válido até as 10 horas deste sábado, 12.

Pela classificação do Instituto, o Ceará está sob dois alertas: amarelo e laranja. O primeiro abrange 66 municípios e indica perigo potencial. Na área, que se estende pelo Sul do Estado, aponta para a possibilidade de chuvas de até 50 mm no dia e ventos intensos, com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.

Já o alerta laranja indica perigo e mostra possibilidade de chuvas entre 50 mm/dia e 100 mm/dia. Além disso, há chances de ventos intensos, com velocidade entre 60 km/h e 100 km/h. São 135 municípios cearenses sob este aviso. Nessa área, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza tem madrugada com tempestade e amanhece sob forte chuva

Fortaleza tem manhã de chuva e ruas alagadas; um poste tombou no Montese

Mais de 3 mil raios caíram no Ceará nas últimas 24 horas

Previsão do tempo

Desta sexta-feira, 11, até o próximo domingo, 13, o cenário é favorável para chuvas em todas as regiões do Ceará. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), merecem destaque o Cariri, o sul do Sertão Central e Inhamuns, a Jaguaribana, a faixa litorânea e a Ibiapaba.

Ao longo do dia de hoje, o céu deverá variar entre nublado e parcialmente nublado. As precipitações deverão ser mais contínuas durante esta sexta, ficando mais isolada pela noite.

Para sábado e domingo, a previsão segue de possibilidade de chuva em todas as macrorregiões. As precipitações deverão ainda variar entre fraca e moderada, majoritariamente, mas com chances de acumulados mais expressivos nas macrorregiões do Cariri, faixa litorânea e Ibiapaba.

Em geral, os meteorologistas apontam as áreas de instabilidade provenientes da aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e os efeitos locais – como temperatura, relevo e umidade – como os fatores que contribuem para as chuvas no período.

Tags