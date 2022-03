Mais de 3 mil raios caíram no Ceará nas últimas 24 horas

Neste ano, 64.525 descargas atmosféricas atingiram o Estado. Centro-Sul, Vale do Jaguaribe e Sertão de Crateús são as macrorregiões mais atingidas

Essa quinta-feira, 10, foi o terceiro dia com maior número de raios atingindo o Ceará em 2022. Foram 3.073 descargas atmosféricas contabilizadas por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel durante o dia que terminou com tempestade em Fortaleza e no Interior. Desde janeiro, já foram registrados 64.525 raios em todo o Estado.

Segundo a Distribuidora Enel, em 13 de janeiro foi registrado o maior número de descargas atmosféricas no Ceará, contabilizando um total de 6.852 raios, seguido pelo dia 11 de janeiro (5.333). O Centro-Sul, o Vale do Jaguaribe e o Sertão de Crateús são as macrorregiões mais atingidas neste ano.

Nestes três primeiros meses do ano, os municípios mais atingidos por raios no Estado são Granja (3.641), Crateús (2.263), Morada Nova (1.651), Santa Quitéria(1.648) e Cariús (1.245). Comparativamente, em relação a 2021, Granja e Santa Quitéria se mantiveram no ranking – foram os municípios com maior incidência de raios no ano passado, com 7.461 e 3.327 descargas atmosféricas, respectivamente.

Ainda sobre 2021, março foi o mês daquele ano com o maior número de incidências, com o registro de 32.463 raios. Ao todo, foram contabilizados 97.795 raios no Ceará no ano passado.

Conforme a Enel, além de chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas, o Sistema de Monitoramento e Alerta auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora. O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas do Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência. O trabalho é realizado 24 horas por dia a partir de satélite e com dados fornecidos em tempo real pelo Climatempo.

Cuidados durante uma tempestade

> Dentro de casa

Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar

> Fora de casa

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

