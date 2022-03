Frequentadores da Beira Mar de Fortaleza aproveitam terça de Carnaval

O feriado de Carnaval não foi como de costume por causa da Covid-19 e das restrições impostas pelo Governo do Estado. Para mostrar como alguns fortalezenses estão vivendo o último dia do "feriado", O POVO esteve em locais como a Beira Mar de Fortaleza

Não fosse a Covid-19 e o decreto estadual vigente, o cenário seria outro em Fortaleza nesta terça-feira, 1º de março. A data marca o encerramento do “feriado do Carnaval”. As aspas servem para ilustrar que o feriado não ocorreu como de costume. Além disso, o governador Camilo Santana (PT) suspendeu o ponto facultativo no feriado e recomendou a abertura normal de escolas e comércio no Ceará. O POVO esteve em algumas regiões da cidade para mostrar como está sendo a manhã desta terça-feira, 1º.

Sem a possibilidade de folias nas ruas da cidade, e com as comemorações limitadas aos ambientes privados, alguns moradores da Capital cearense optaram por juntar esporte, diversão e fantasia, para não deixar a data passar esquecida. "Hoje a gente se reuniu aqui na Beira-Mar para praticar Beach Tennis. Como hoje é uma data festiva, nós reunimos o pessoal, trouxemos café da manhã e o pessoal que quis veio fantasiado", comentou Antônio Andrade, que estava na praia da Beira Mar, jogando Beach Tennis e usando adereços carnavalescos.

Já no calçadão da Beira Mar, a visão era de muitos transeuntes pelo local. As pessoas estavam andando de bicicletas, famílias caminhando e tomando água de coco pelo local. Foi o caso da Nayara Silva, que estava se exercitando e resolveu parar para gravar um vídeo Tiktok em um local mais reservado na praia. "Estou passeando, fazendo uma caminhada. É um Carnaval diferente, mais tarde ainda não tenho planos, mas pela manhã resolvi aproveitar o tempo com a caminhada e parei para gravar um vídeo."

FORTALEZA,CE, BRASIL, 01.03.2022:Naiara Silva, grava video para o tic-toc na beira mar. Movimentação no último dia de carnaval na Beira mar e Messejana. (Fotos: Fabio Lima/O POVO) (Foto: FABIO LIMA)



No Carnaval, fugindo de aglomeração

Quem estava no local e fugindo de aglomeração era a ciclista e curitibana Carolina Emília: "Eu e minha namorada ouvimos falar que em Fortaleza não estaria tão cheia no Carnaval, porque aqui não havia programação oficial para o feriado. Nós queríamos ir para um lugar quente e fugir de multidão. Curitiba não tem praia, então viemos para Fortaleza. Deu tudo certo. Deu para aproveitar bastante sem se expor para a Covid-19", conta a curitibana.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 01.03.2022: Carolina e Aline, turistas de curitiba passeiam de bicicleta na beira mar. Movimentação no último dia de carnaval na Beira mar e Messejana. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). (Foto: FABIO LIMA)



Quem também estava fugindo de aglomerações era o casal Deborah Lima e Léo Paiva. Os dois aproveitaram o recesso na empresa para fazer esportes na orla da praia e no calçadão da Beira Mar. Para Léo, o momento ainda não é de festa: "O importante agora é tentar evitar aglomeração, evitar festas com muitas pessoas próximas para conter o vírus da Covid-19".

FORTALEZA,CE, BRASIL, 01.03.2022: Deborah Mota e Léo Paiva, tomam água de cõco na beira mar. Movimentação no último dia de carnaval na Beira mar e Messejana. (Fotos: Fabio Lima/O POVO) (Foto: FABIO LIMA)



