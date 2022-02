Proprietário de oficina em Maracanaú é preso suspeito de receptação

A prisão em flagrante aconteceu por meio do 24º Distrito Policial (DP)

Francisco Reginaldo da Silva Pereira, de 35 anos, foi preso suspeito de receptação. Ele é proprietário de uma oficina em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A prisão em flagrante aconteceu na sexta-feira, 25, por meio do 24º Distrito Policial.



As buscas aconteceram no bairro Jardim Bandeirante, onde os policiais civis identificaram um carro com as mesmas características de um veículo roubado no dia 2 de fevereiro. O carro estava com placa adulterada e possuía queixa de roubo. O proprietário foi conduzido a uma unidade policial e autuado por receptação qualificada e integrar organização criminosa. O automóvel foi devolvido à vítima no mesmo dia da prisão.

A delegacia de Polícia Civil, por meio da equipe, investiga o envolvimento de outros suspeitos na área da Pavuna, Jereissate III e Pacatuba.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de Whatsapp.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3101 2823, do 24º DP.

