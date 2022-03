Prefeitura de Fortaleza anuncia inscrições para o CopArena 2022

As inscrições para a edição de 2022 da CopArena estarão abertas a partir do próximo dia 10 de março. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, serão ofertadas um total de 504 vagas. Os interessados no torneio podem se inscrever através de formulário on-line ou presencialmente, em uma das 12 Secretarias Executivas Regionais, até o dia 1º de abril.

Serão 384 vagas para as equipes da categoria aberto masculino, 96 vagas para as equipes da categoria sub-17 masculino e 24 para a categoria aberto feminino. Em 2022, a expectativa é que cerca de 15 mil atletas participem da competição.

A CopArena é considerada o principal campeonato de futebol não profissional do Nordeste, promovendo o intercâmbio sócio-esportivo entre os bairros de Fortaleza. O evento é realizado por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel). Na última edição, realizada em 2019, participaram cerca de 10.500 atletas dos mais de 100 bairros da Cidade.



