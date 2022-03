Missas de Quarta-Feira de Cinzas: veja programação em Canindé e Interior do Ceará

Um dos antros da fé no Ceará, Canindé receberá missas em quatro paróquias diferentes da fé católica nesta Quarta-Feira de Cinzas, seguindo a tradição do período de Carnaval. As celebrações eucarísticas ocorrem em diversas paróquias em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Ceará, em movimento que volta a ganhar força após ser afetado pelos dois anos de pandemia de Covid-19.

Para a Igreja Católica Apostólica Romana, a data tem peso especial por demarcar a abertura do período conhecido como "quaresma". São 40 dias de aprofundamento nos mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, que culminam com a Páscoa, que neste ano será em 17 de abril. A missa de Quarta-Feira de Cinzas não é um preceito, mas uma recomendação da Santa Fé. A tradição ainda dita jejum na data — que para alguns fiéis se estende por toda a quaresma.

O POVO organizou e dividiu por horários, paróquias e locais/igrejas as missas que estão programadas para Canindé, Caridade, Paramoti e Aratuba nesta quarta-feira.

Canindé

1. Área Pastoral São Pedro- Alto Guaramiranga - Canindé



9 horas – Comunidade Riacho Garrote



17h30min – Comunidade Coração de Jesus



19 horas – Matriz São Pedro

2. Paróquia São José - Bela Vista - Canindé



7 horas - Igreja Matriz de São José

9 horas – Comunidade de Transval.



17 horas – Comunidade Ipueira dos Gomes.



17h30min – Bairro Boa Vista



19 horas – Comunidade Renguengue I

19 horas – Igreja Matriz de São José

3. Área Pastoral Santo Antônio - Caiçara - Canindé



19 horas

4. Paróquia - Santuário São Francisco das Chagas - Canindé

6 horas



9 horas



16 horas



18 horas

5. Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores - Canindé



10 horas

Caridade

1. Paróquia Nossa Senhora das Dores - Campos Belos - Caridade



8 horas - Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores

17 horas – Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores

2. Paróquia Santo Antônio- Caridade



17 horas – Comunidade de São Domingos.



19h30min – Igreja Matriz de Santo Antônio.

Paramoti e Aratuba

1. Paróquia Senhora Sant'Ana - Paramoti



7 horas - Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana



10h – Comunidade de Água Boa



17h – Comunidade de Tamanduá

19 horas - Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana

2. Paróquia São Francisco de Paula- Aratuba



8 horas - Comunidade Jurema



8 horas - Distrito de Pai João



9 horas - Matriz



17 horas - Comunidade Tope



17 horas - Distrito de Targinos



19 horas Matriz

