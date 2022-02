Cinco banhistas são resgatados na Praia do Futuro por guarda-vidas

Cinco pessoas foram resgatadas entre a sexta-feira, 25, e o domingo, 27, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), por meio das equipes de guarda-vidas. A área de atuação da corporação para evitar afogamentos e aglomerações englobou as faixas de areia da Praia do Futuro e do Caça e Pesca, na Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza; das praias de Caucaia (AIS 11), das praias de Jericoacoara e da Baleia, em Itapipoca (AIS 17); e praias de Aracati (AIS 18).



Conforme informações dos bombeiros, foram salvos três banhistas do sexo feminino com idades de 13, 14 e 19 anos, bem como dois banhistas do sexo masculino com idades de 9 e 20 anos, respectivamente. Além do distanciamento social, houve 866 prevenções na faixa de areia e distribuição de pulseiras de identificação, apitos de alarme e placas de sinalização.



Em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros realizou 341 prevenções na faixa de areia. Entre elas, está uma criança de 10 anos, natural de Milagres, que foi encontrada pelos bombeiros militares.



Já em Jericoacoara, o Posto Avançado dos bombeiros fez 680 prevenções e, em Itapipoca, a 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiro Militar realizou 94 operações de prevenção na Praia da Baleia. Nessas localidades, não foram registrados incidentes de resgate de pessoas em situação de afogamento.



“O Corpo de Bombeiros viabilizou, para essas ações, 57 guarda-vidas em 24 postos, além de nove quadriciclos, sete viaturas 4×4 e quatro motos aquáticas. Foram utilizadas dez placas como sinalização de prevenção, e houve o apoio de duas ambulâncias do tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU)”, detalhou o major Fernando Chailton Rodrigues Fontes, comandante da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo do do Batalhão de Bombeiros Militar (1ª CSMar/BBS).



