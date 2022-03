Missas de Quarta-Feira de Cinzas na Região Metropolitana de Fortaleza

Confira horários e locais de missas em Caucaia, Maracanaú, Pacajus, Aquiraz, Pecém, Horizonte, Pindoretama e Maranguape amanhã (02/03), Quarta-Feira de Cinzas, em Fortaleza. A data demarca a abertura do período de quaresma para a Igreja Católica

Tradição do período de Carnaval, as missas de Quarta-Feira de Cinzas ocorrem amanhã (02/03), em diversas paróquias em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Ceará. O movimento volta a ganhar força após ser afetado pelos dois anos de pandemia de Covid-19.

Para a Igreja Católica Apostólica Romana, a data tem peso especial por demarcar a abertura do período conhecido como "quaresma". São 40 dias de aprofundamento nos mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, que culminam com a Páscoa, que neste ano será em 17 de abril. A missa de Quarta-Feira de Cinzas não é um preceito, mas uma recomendação da Santa Fé. A tradição ainda dita jejum na data — que para alguns fiéis se estende por toda a quaresma.

O POVO organizou e dividiu por horários, paróquias e locais/igrejas as missas que estão programadas para Caucaia, Maracanaú, Pacajus, Aquiraz, Pecém, Horizonte e Maranguape nesta quarta-feira.

Paróquias na Região Metropolitana de Fortaleza

Caucaia

1. Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres - Caucaia

5 horas - Bom Jesus



6 horas - Igreja Matriz

6 horas - Itambé I



12 horas - Igreja Matriz



16 horas - Lagoa Salgada

17 horas - Igreja Matriz



17 horas - Grilo e Córrego do Alexandre



17h30min - Caraúbas

19 horas - horas - Igreja Matriz



19 horas - Planalto Cauípe e São Gerardo

2. Paróquia São Miguel Arcanjo - Caucaia

19h30min-São Miguel 1



19h30min- Parque das Nações



19h30min- São Miguel Arcanjo - Igreja Matriz



Contato: (85) 98539.3469

3. Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Nova Metrópole - Caucaia



10 horas - Nossa Senhora da Saúde



17 horas - Santissima Trindade



17 horas - Matriz

19 horas - Santa Clara



19 horas -Nossa Senhora Aparecida



19 horas -São Miguel



19 horas -Matriz

Maracanaú

1. Área Pastoral São João Batista - Jaçanaú - Maracanaú

19 horas - Igreja Matriz

Contato: (85) 98870.7712

2. Paróquia São João Paulo II, Acaracuzinho - Maracanaú



8 horas - Nossa Senhora de Fátima



19h30min - Matriz São Francisco

3. Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Alto Alegre - Maracanaú



19 horas - Matriz



Pacajus

1. Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Pacajus

7 horas



9 horas

18 horas

10. Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Pacajus



7 horas - Matriz



9 horas - Matriz



18 horas - Matriz



Contato: (85) 3348.0284

Aquiraz, Pecém, Horizonte, Pindoretama e Maranguape

1. Paróquia São José de Ribamar, Aquiraz



7 horas - Igreja Matriz

18 horas - Igreja Matriz

2. Paróquia São Luís Gonzaga -Pecém

7 horas - Capela Nossa Senhora Aparecida, Parada



9 horas - Capela São Francisco, Taiba



16h30min - Capela Nossa Senhora da Soledade, Siupé



19 horas - Igreja Matriz, Pecém



Contato: (85) 98839.5963

3. São João Batista - Horizonte

6h30min - São José



7 horas - Matriz

9 horas - São Joaquim e Santana



17h30min - Matriz

17 horas - São Benedito



17 horas - Capela Santana (Dourado)



17 horas - Nossa Senhora das Graças (Catolé)



19 horas - Matriz



19 horas - Nossa Senhora de Fátima (Catolé)



19 horas - Nossa Senhora de Fátima



19 horas - Santa Rita de Cássia

4. Área Pastoral São Pedro e São Paulo - Capim de Roça - Pindoretama



7 horas - Preaoca



17 horas - Mãe Rainha



19 horas - Matriz

5. Paróquia São Miguel Arcanjo- Itapebussu - Maranguape



8 horas – Comunidade de Amanari.



8 horas – Comunidade de Cajueiro



17 horas – Igreja Matriz de São Miguel



17 horas – Comunidade de Retiro



19 horas – Comunidade de Melão

