Guarda Municipal manterá efetivo de agentes no Centro durante Carnaval

Na manhã desta quinta-feira, 24, uma reunião na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) definiu como será realizada a segurança no Centro da capital cearense durante o período de Carnaval.

De acordo com o comandante do 5º BPM, tenente-coronel Otoniel Nascimento, o efetivo da Guarda Municipal de Fortaleza será mantido na região durante o período carnavalesco.

"O efetivo não vai sofrer qualquer redução no tocante à sua atuação no Centro da Cidade e em nenhum outro ponto. Aqui, no Centro, nós temos 60 guardas trabalhando dioturnamente", relata.



Além do tenente-coronel Otoniel Nascimento, também estiveram presentes na reunião o presidente da CDL, Assis Cavalcante, assim como o secretário Municipal da Segurança Cidadã, coronel Eduardo Holanda, e o secretário da Regional 12, Júlio Santos.



De acordo com Nascimento, o número de agentes pode ser ainda maior em caso de operações realizadas pela Agefis em prol do ordenamento urbano dos ambulantes no Centro ou, até mesmo, durante operações que visem combater a poluição sonora durante os próximos dias. A segurança também foi garantida em outros pontos da Capital.

"Também será mantida a segurança nos terminais de transporte coletivo de Fortaleza, onde, geralmente, há um fluxo maior de pessoas no fim de semana", afirma Nascimento, que também falou sobre a preservação da vida dos banhistas durante o período. "[Durante o carnaval] Estará garantido o serviço de salvamento aquático, onde a guarda atuará da Barra do Ceará à Beira Mar", pontua.

Com a garantia de uma ambiente seguro no Centro, Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, enaltece a atenção que está sendo dada para a região pelas forças de segurança.

"A presença ostensiva da Polícia Militar e da Guarda Municipal tem esse objetivo de trazer segurança. É interessante ressaltar que durante a operação Centro Seguro, que foi do dia 25 novembro ao dia 25 de janeiro, os crimes no Centro da cidade diminuíram em torno de 37%", destaca Assis.



A operação Centro Seguro consiste em um aumento do efetivo militar na região em busca de deixar o local mais seguro durante um período de grande movimentação do comércio. A intensificação do policiamento contou com um reforço diário de mais de 200 agentes de segurança, integrantes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

De acordo com o presidente da CDL, a reunião desta quinta-feira também serviu para garantir que a segurança realizada no Centro, durante o Carnaval, aconteça não só durante os horários em que os comércios estejam abertos.

"Foi ressaltado na reunião que não só no período do dia o Centro estará protegido, mas também durante o período noturno, para evitar aqueles arrombamentos e furtos qualificados que ocorrem durante a noite", explica.

O representante da Câmara de Dirigentes Lojistas se diz satisfeito com as decisões tomadas durante a reunião. "O contingente militar se manteve, não foi preciso aumentar e nem tampouco diminuir, como já ocorre de forma exitosa, esse contingente é suficiente para fazer a segurança", destaca.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que exercerá normalmente ações de policiamento ostensivo e preventivo, em todos os 184 municípios cearenses. Tal medida , segundo informou, visa a cumprir o estabelecido no Decreto Estadual nº 34541, de 5/2/2022, no que diz respeito à fiscalização de locais com aglomerações de pessoas, acima da quantidade autorizada.

Funcionamento das lojas

Sobre o funcionamento das lojas de rua, diferente dos anos anteriores à pandemia da Covid-19, o comércio vai abrir normalmente durante o feriado carnavalesco. De acordo com Assis Cavalcante, a liberação da abertura do comércio é importante, devido às dificuldades econômicas vividas durante os últimos anos pandêmicos.

"Isso foi pedido ao comitê com alguns objetivos. O primeiro deles é que o varejo possa diminuir as perdas que aconteceram desde o início da pandemia, além de proporcionar à equipe de venda ganhar um pouco mais".

Segundo o presidente da CDL, foi acordado que os funcionários que trabalharem durante a segunda-feira, 28, e terça-feira, 1, poderão ganhar uma folga por dia trabalhado. O direito poderá ser usufruído até o dia 31 de outubro de 2022.

Mesmo sabendo que nem todos os comerciantes devem abrir suas lojas durante os próximos dias, a expectativa da CDL é que as lojas do Centro tenham funcionamento normal no sábado. No domingo, a expectativa é de que o comércio de rua permaneça fechado. Entretanto, as lojas podem abrir caso desejem.

Já durante os dias 28 de fevereiro, 1º e 2 março o comércio deve funcionar normalmente, abrindo as portas entre 8h/9h da manhã e encerrando próximo às 16h/17h. Durante todo o período de Carnaval, os shoppings centers terão funcionamento normal.

Os bancos não funcionam durante o período. Só abrirão ao meio-dia de Quarta-feira de Cinzas.

