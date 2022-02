Juazeiro do Norte vai realizar Carnaval Cultural on-line

O município de Juazeiro do Norte irá realizar as tradicionais festas de Carnaval. Este ano, no entanto, as programações acontecem inteiramente no formato online. O evento acontece entre os dias 26 a 28 de fevereiro e conta com apresentações de artistas locais do município. A programação pode ser conferida através das redes sociais da prefeitura.

Confira a programação completa:

Dia 26 - Sábado

16h30m - Abertura oficial

17h - Banda de Música Padre Cícero

17h30 - Dj Letycia Tavares

18h30 - Hick Barão

19h30 - Escola de Samba Siri-ará

20h - Patricia Castro e Banda

Dia 27 - Domingo

17h - Banda de Música Padre Cícero

17h30 - Dj Fê Marques

18h30 - Vaval Moreno

19h30 - Escola de Samba Pimpolhos da Nação

20h - Ingrid Loyanne

Dia 28 - Segunda-feira

17h - Banda de Música Padre Cícero

17h30 - Dj Flávia Ribeiro

18h30 - Dj Larisse Martins

19h30 - Escola de Samba Unidos do bairro do Socorro

20h - Grupo Quinteto



O evento é realizado pela Secretaria de Cultura (Secult), em parceria com a Comunidade Zaíla Lavor. Segundo a organização, o projeto se insere nas políticas públicas do Patrimônio Cultural para o fomento de bens, produtos e serviços, vinculados às manifestações carnavalescas no Município.

