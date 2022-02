Carnaval: Cinema do Shopping Benfica terá meia-entrada para todos

O Shopping Benfica realiza uma promoção de meia-entrada para todos os públicos durante o período do Carnaval. De sexta-feira, 25 de fevereiro, até quarta-feira, 2 de março, as pessoas poderão assistir aos filmes em cartaz com preço promocional.

Durante o fim de semana, o valor para longas-metragens 2D é de R$ 11. Já na segunda-feira, o ingresso custa R$ 7. Nos outros dias, o preço é de R$ 8,50.

A promoção, porém, não é válida para a pré-estreia de “Batman”, produção de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson, que conta a história do famoso super-herói da DC.

Todos os outros filmes serão incluídos. São eles: “Case Comigo”, “Tô Ryca 2”, “Moonfall: Ameaça Lunar”, “Uncharted: Fora do Mapa”, “Exorcismo Sagrado” e “Coração de Fogo”.

Um dos lançamentos mais recentes dos cinemas foi “Uncharted: Fora do Mapa”, que tem Tom Holland (“Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”) e Mark Wahlberg (“Ted”) nos papéis principais.

Meia-entrada no Cinemas Benfica

Quando: de sexta-feira, 25 de fevereiro, a quarta-feira, 2 de março

Onde: Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)

Quanto: entre R$ 7 e R$ 11

Mais informações: no site do shopping ou pelo telefone (85) 3243-1000



