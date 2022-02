Avenida no Pirambu ficará bloqueada por 60 dias para obras na região

O trecho no bairro Pirambu terá desvios para a viabilização das obras do projeto Meu Bairro Empreendedor

A avenida Doutor Theberge, no bairro Pirambu, passará por obras do projeto Meu Bairro Empreendedor e ficará com o trânsito bloqueado no trecho entre as ruas Santa Elisa e Coimbra. A intervenção terá duração de 60 dias.

Para acessar a via, o condutor deve seguir pela rua Santa Elisa, dobrar à direita na avenida Pasteur, novamente à direita na rua Nossa Senhora das Graças e à esquerda para a Pasteur.

No outro sentido, o motorista que trafega pela avenida Dr. Theberge, deve entrar à direita na rua Nossa Senhora das Graças, dobrar à esquerda na av. Pasteur e à esquerda na rua Santa Inês. O bloqueio está sendo realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) a partir desta quinta-feira, 24.

Na rede de ônibus, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) realizou mudanças no itinerário da linha 120 Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra, seguindo os desvios propostos pela AMC.

Para viabilizar da estruturação da área com o projeto Meu Bairro Empreendedor, a Prefeitura iniciou as obras de requalificação das avenidas Monsenhor Hélio Campos e Doutor Theberge. Além disso, está em andamento a construção do Centro de Referência do Empreendedor, com o investimento de R$ 5 milhões para estimular e ampliar negócios na região, trazendo oportunidades de renda e empregos.

Meu Bairro Empreendedor

O projeto Meu Bairro Empreendedor tem como objetivo credenciar planos de negócios, por meio de financiamento orientado, a criação e ampliação de empresas e serviços de Fortaleza. 500 credenciais serão selecionadas para participar do projeto, as inscrições já foram encerradas.

