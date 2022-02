Carnaval em fevereiro ou março? Entenda as mudanças na data da festa

"A vida nas horas que cansa/ Sempre é bom/ Quando aparece um Carnaval", versou Fagner na canção "Um ano a mais" (2006). Carnaval é abraço unido por suor, cerveja, música e serpentina. Anualmente, no entanto, os foliões se perguntam: a data da festa é fevereiro ou março? Em 2022, o Carnaval é celebrado de 26 de fevereiro (sábado) a 1º de março (terça-feira). Mas por que a data muda todo ano?

A folia de Momo, de origem pagã, é baseada no calendário da… Igreja Católica. Isso mesmo: a data do Carnaval é estabelecida de acordo com a Páscoa cristã. A festa foi incorporada no calendário católico para sinalizar a véspera da Quarta-Feira de Cinzas. O Carnaval, portanto, marca a liberdade anterior à Quaresma — período de 40 dias até a Sexta-Feira Santa, dois dias antes da Páscoa.

Para calcular o Carnaval, basta acompanhar as celebrações cristãs: sete dias antes da Páscoa é comemorado o Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa. O período é finalizado com a ressurreição de Cristo na Páscoa. Exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos é a terça-feira de Carnaval. Assim, a folia acontece 47 dias antes da Páscoa.



Já a Páscoa, por sua vez, é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera no hemisfério norte, e do equinócio de outono no hemisfério sul.



