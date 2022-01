Produtor de evento investigado por tráfico é morto na entrada de show na Praia de Iracema

O show da MC Drika, do Rio de Janeiro, em Fortaleza, neste domingo, 16, foi marcado por um tiroteio que deixou um produtor de eventos morto na entrada do evento. A artista fez duas apresentações ontem, uma em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, e outra na Praia de Iracema, onde aconteceu o crime. Ele foi atingido em via pública e socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.



Dois MCs tiveram eventos cancelados no último mês de dezembro, o MC Urubuzinho, que se apresentaria no Barroso, no dia 31, e o MC Poze, que faria show na Praia do Futuro, no dia 30. Ambos tiveram ameaças de facções nas redes sociais.

Já a festa da MC Drika aconteceu, no entanto, houve o registro de violência no entorno. Vídeos recebidos pelo O POVO mostraram policiamento do local; outras imagens apontam uma intensa correria e uma pessoa caída no chão. As pessoas pedem para socorrer o homem, e o seguram pelo braço. As redes sociais do produtor foram apagadas após o caso, mas há informações que ele costumava trazer MCs do Rio de Janeiro e diversos artistas do funk. O homem é identificado como Paulo Produções.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte do homem de 27 anos, atingido na Praia de Iracema. Ele possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e crimes de trânsito, conforme a SSPDS.

Um inquérito policial foi instaurado, e o caso está a cargo da 1ª delegacia do DHPP, unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime.

