Preso suspeito de mandar fechar e roubar casas de aposta a mando de facção

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante sob a suspeita de roubar e determinar o fechamento de casas de apostos no bairro Bom Jardim. O crime pelo qual Aldisio Vidal de Sousa Júnior foi preso ocorreu por volta das 12h30min dessa quinta-feira, 13, na rua Oscar Araripe. Conforme auto de prisão em flagrante (APF), ele e outros dois homens não identificados praticaram os crimes a mando de uma facção criminosa.



Aldisio foi submetido a audiência de custódia nesta sexta-feira, 14, que decretou a sua prisão preventiva. Conforme a decisão da audiência de custódia, Aldisio afirmou na delegacia ter sido "convidado" para roubar e fechar as bancas de apostas "pois esses locais estavam fazendo jogos ilegais para outra facção criminosa”. Ele ainda se disse "simpatizante" da facção Comando Vermelho (CV).



Ainda segunda Aldisio, sua função na empreitada era conduzir o veículo utilizado na ação. O trio portava uma arma de fogo, que não foi apreendida. Conforme a vítima da ação declarou no APF, a arma foi "ostensivamente" usada durante a ação para ameaçá-la.



O suspeito ainda afirmou que, na quarta-feira, 12, ao lado de um outro homem, ele havia se dirigido a quatro casas de jogos localizadas no bairro Conjunto Ceará, também dando ordens para que os estabelecimentos fossem fechados.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para despistar a Polícia, Aldisio abandonou o carro usado no crime do Bom Jardim e deu queixa de roubo. Ele se identificou como motorista de aplicativo e relatou ter sido roubado por quatro pessoas no Bom Jardim. Ainda conforme a SSPDS, ele não conseguiu, porém, comprovar o histórico de suas últimas corridas.

Com o auxílio das câmeras de segurança, policiais civis perceberam que Aldisio havia abandonado o veículo em uma rua no bairro Conjunto Ceará. Ainda foi identificado que um boné usado por um dos homens no crime foi localizado na casa de Aldisio.

Além disso, foi lavrado um Termo de Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra um homem de 24 anos que teria ajudado Aldisio a escapar da Polícia.

"Tais fatos são indicativos da audácia e do desajuste comportamental do autuado, sendo possível conceber que, solto, poderá voltar a ter atitudes socialmente perigosas, tornando-se imperiosa a segregação provisória, com vistas a acautelar o meio social e assegurar a ordem pública", afirmou a juíza Adriana da Cruz Dantas na justificativa da necessidade da manutenção da prisão de Aldisio.



Ameaças precedentes contra casas de apostas



O relatos de ameaças a casas de apostas, sobretudo, as que fazem o "jogo do bicho", por parte de facções aumentaram no Estado, principalmente, a partir do segundo semestre de 2021. Conforme noticiou O POVO em setembro último, além de extorquir comerciantes, faccionados passaram a ameaçar estabelecimentos que fazem jogos de azar.

Um texto assinado por uma facção e que passou a circular nas redes sociais afirmava que quem desobedecesse às ordens do grupo "arcaria com as consequências". Em outubro, duas bancas de apostas foram incendiadas após receberem ameaças por meio de mensagens de WhatsApp.

Conforme O POVO mostrou em reportagem de novembro último, um bicheiro, de identidade preservada, afirmou que, pelo menos, 150 bancas de uma única loteria teriam sido fechadas por ordens de homens que chegavam sempre em motos e se dizendo faccionados do Comando Vermelho.