Incêndio atinge loja de produtos químicos no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia "um volume considerável de químicos diversos no estoque", como cloro e ácido

Uma empresa com atividade industrial e comercial de produtos químicos foi atingida por um incêndio na manhã deste sábado, 15, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Segundo os profissionais, a loja, um pequeno estoque e parte de um escritório foram consumidos pelo fogo. Não houve vítimas.

A suposição é a de que o incêndio se iniciou em um depósito atrás da loja, em um setor responsável pela manipulação de essências oleaginosas usadas nos produtos químicos. Na área, houve combustão, "gerando muito energia térmica".

O incêndio foi controlado por volta das 10h36min, segundo o CBMCE. Ainda de acordo com a corporação, o fogo foi “compartimentado e controlado” em poucos minutos, e foi necessário “combate ofensivo” para evitar que as chamas se alastrassem e também houvesse uma explosão no local. Houve atendimento a um funcionário que estava trabalhando na loja no momento do incêndio, mas suas condições de saúde estavam normais.



A empresa tem como atividades principais fabricação de inseticidas domésticos, pesticidas e produtos de limpeza e detergentes. Além disso, também é responsável pela produção de artefatos de material plástico. O controle do incêndio “evitou que o fogo atingisse o depósito com muitos produtos químicos e a parte superior do imóvel”, afirma o CBMCE.

Entretanto, parte de um escritório, além de um pequeno estoque e toda a parte da loja, foram atingidas pelo fogo. A área está isolada para avaliação da estrutura física pela Defesa Civil.



