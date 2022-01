Idoso é internado com queimaduras de 3º grau após incêndio em apartamento no Mucuripe

Um dos cachorros da residência morreu no incêndio. Prédio não possuía cerificado de conformidade do Corpo de Bombeiros

Um idoso foi internado com queimaduras de terceiro grau após um incêndio se alastrar no apartamento onde ele morava, no bairro Mucuripe, em Fortaleza. O caso foi registrado no domingo, 16, às 21h21min. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado, e cinco viaturas atuaram para apagar o fogo. O homem de 79 anos ficou preso no apartamento, mas foi retirado pela vizinhança. Um cachorro foi socorrido e outro morreu.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, Manuel Alves de França, de 79 anos, estava com queimaduras de terceiro e segundo grau na região do tórax, cabeça e região dorsal. Queimaduras também nas vias aéreas. Ele foi socorrido pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e necessitou de suporte ventilatório invasivo.

A sindica informou ao Corpo de Bombeiros que o prédio não possui certificado de conformidade. A guarnição detectou que a edificação não possui preventivos contra incêndio, apenas extintores que foram usados pelos vizinhos.

Os moradores afirmaram que o incêndio foi causado por curto-circuito no ventilador, no entanto, as informações oficiais devem ser divulgadas pelo Corpo de Bombeiros somente após Perícia.

