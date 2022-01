Vídeo: Motorista atropela homem que o assaltou e colide com Fusca

O dono do Fusca estava dentro do veículo no momento do impacto, sofrendo machucados no pescoço e no cotovelo. Tanto o suspeito de assalto como o motorista assaltado fugiram do local; veja vídeo

Um motorista atropelou um homem que o assaltou em Fortaleza, no fim da tarde deste domingo, 16. O caso aconteceu na rua Ana Bilhar, no bairro Meireles, às 17h39min. Após jogar o carro contra o assaltante, a vítima do assalto colidiu em um Fusca que estava estacionado no local. O motorista estava no interior do veículo e se machucou.

Em imagens de câmeras de segurança, compartilhadas com o O POVO, é possível notar uma movimentação agressiva do suspeito de cometer o assalto contra o motorista. Após um visível desentendimento, o homem sai caminhando pela rua até ser surpreendido pela reação do condutor do automóvel.

Nas imagens, o motorista joga o veículo contra o assaltante, que cai e fica deitado no chão por alguns segundos, se contorcendo de dor. Quando se levanta, ela confere um objeto no bolso e começa a correr, fugindo do motorista que o atropelou.

De acordo com testemunhas, o motorista anunciou que teve o celular assaltado pelo homem. Tanto ele como o assaltante fugiram do local logo na sequência.

Quem permaneceu no local foi o o dono do Fusca. Ele estava dentro do veículo no momento da colisão, ficando com machucados no pescoço e no cotovelo. Testemunhas acionaram uma ambulância do Samu, que foi até o local.

Ainda no impacto, o Fusca danificou o portão do condomínio onde ele estava estacionado em frente. Tanto o proprietário do veículo como a administração do prédio registraram Boletim de Ocorrência (B.0).

Com o impacto, a placa do outro carro foi arrancada e ficou embaixo do Fusca.



O POVO entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará, solicitando mais informações sobre o caso. Até o momento, não houve retorno.

