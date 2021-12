MC do RJ é ameaçado por facção ao anunciar participação em festa de Fortaleza

A festa será no Barroso, e, segundo o MC divulgou nas redes sociais, o evento tem alvará de funcionamento e contará com policiamento. Uma organização criminosa também usou as redes sociais para ostentar fuzis e afirmar que o evento seria fechado "na bala"

MC Urubuzinho, do Rio de Janeiro, foi ameaçado por integrantes de uma facção criminosa ao anunciar a participação em uma festa no Ceará, no bairro Barroso, na Capital cearense. Chamado de "Baile de Réveillon do H", o evento está marcado para esta sexta-feira, 31. Urubuzinho afirmou que virá a Fortaleza para animar o evento e destacou, nas redes sociais, as ameaças que recebeu. Mesmo assim, ele disse que não deve cancelar a presença. No Youtube, o artista tem músicas com mais de dois milhões de visualizações.

O MC afirmou que o baile de fim de ano no Barroso 2 possui alvará de funcionamento e contará com a presença da Polícia Militar. Ele disse não temer as ameaças e pediu para que as famílias compareçam ao evento. Na publicação da festa, há trechos de música do MC Urubuzinho que faz apologia ao crime. O evento, contudo, não está autorizado por órgãos estaduais, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A vinda do MC Urubuzinho não teria sido bem acolhida pela organização criminosa que é rival de outra facção atuante no Barroso. O POVO teve acesso aos áudios de supostos integrantes da facção criminosa que ameaça invadir a festa e promover uma matança.

"Tenta a sorte e desacredita, seus almas sebosas (...). Esse baile vai gerar é bala. Vamos matar até esse Urubuzinho aí, esse alma sebosa. (...) Passa logo a visão que o negócio desse baile vai morrer gente, vamos acabar esse baile na bala, quero só que você bote para gerar esse baile, que nós vamos acabar tudo na bala. Nós já estamos sabendo do baile, viu? Esses crias está [sic] voltando para o Barroso, se inteirou no que nós fizemos na Rua E e na Vilinha no Natal? Até esse tal de MC Urubuzinho vai entrar na bala, vai morrer em cima do palco (....)."

Depois do áudio, as duas facções passaram a trocar insultos por meio de vídeos mostrando armas de grosso calibre. As imagens mostram armamento pesado, e as ameaças e insultos foram se intensificando.

No perfil oficial no Instagram, o MC afirma que está confirmada a presença dele no evento. "Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Passando pra confirmar que o baile de Ano Novo está certo. O policiamento está ok, o alvará está ok, o som está ok. Esse bagulho de ameaça. Meu amigo, se eu tivesse medo de viver eu nem nascia (...) vai ter policiamento na entrada, está tudo ok, pode vir e convocar a família", diz.

Um grupo reagiu as ameaças da facção contra o MC ostentando armas (Foto: repdrodução/vídeo )



Nas postagens da festa, chama atenção um símbolo feito por quase todos os internautas, o símbolo que caracteriza a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). Além desse símbolo, uma página, "Fortal td 3", também comenta e republica os vídeos de anúncio do evento. O "tudo 3", que é comum nas áreas da GDE, é explicitamente divulgado nas páginas.

Há três dias, uma festa de Natal, no Campo do Alecrim, na Sapiranga, terminou com seis pessoas mortas e pelo menos cinco feridos. O evento foi invadido por ex-integrantes da facção que predominava na área, que abriram fogo contra as pessoas.

Em nota, a SSPDS disse que não há autorização dos órgãos de segurança estaduais para que a festa seja realizada. A pasta enfatizou que tem intensificado o policiamento preventivo e ostensivo no bairro, que conta com uma base fixa da Polícia Militar. A área conta com reforço realizado pelo trabalho de composições do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp).

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, com sigilo e o anonimato garantidos. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações também podem ser direcionadas para o telefone (85) 3101-3533, do 6º DP.

(Colaborou: Leonardo Maia)

