Cidade da Criança será inaugurada nesta terça-feira, 21

A Cidade da Criança, localizada no Centro de Fortaleza, será entregue às 17h30min desta terça-feira, 21, pela Prefeitura Municipal. O equipamento público foi completamente requalificado a fim de ofertar serviços e espaços de lazer e recreação para a população fortalezense. O anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira, 20, por meio das redes sociais do prefeito José Sarto (PDT).

Ainda de acordo com o prefeito, as obras promoveram restauração dos prédios históricos, tratamento para a despoluição do lago, restauração e pintura de adornos e estátuas, nova iluminação em LED, paisagismo e instalação de mobiliários urbanos. Além disso, houve urbanização de cerca de 27 mil metros quadrados.

Sobre o assunto Natal Sem Fome: cerca de 35 toneladas de alimentos já foram doadas em vários bairros de Fortaleza

Papai Noel conduz ciclistas por ciclofaixa de lazer em Fortaleza

Pedido de tombamento da Base Aérea de Fortaleza será enviado a Brasília nesta segunda, 20

Vale-gás começa a ser entregue em Fortaleza nesta segunda, 20

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste ano, a apresentação do Natal de Luz será realizada no local, sendo uma parceria da Prefeitura de Fortaleza com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). As obras no local foram iniciadas por meio de uma votação pública ocorrida em 2018, quando a Cidade da Criança e a Praça Sagrado Coração de Jesus foram escolhidos como locais do Centro que deveriam receber obras de requalificação no valor de até R$ 10 milhões.

História

A Cidade da Criança foi inaugurada no início do século XX com o nome de Parque da Liberdade, em alusão ao pioneirismo da libertação dos escravos no Ceará. Uma escola de educação infantil, um zoológico municipal, um restaurante e um parque de diversões já funcionaram no local em diferentes épocas dos últimos 100 anos de existência do espaço. Barquinhos trafegavam pelo lago e o parque era visitado por frequentadores do Centro, alunos de escolas do bairro, casais, famílias e crianças.

O parque já passou por diversas requalificações e o descaso com o local foi motivo de reclamação da população em vários momentos da história. Em uma matéria do O POVO em 1991, moradores do Centro reclamavam do acúmulo de lixo e poluição do lago. Em 2019, quando o local já esperava pela atual obra de requalificação, moradores reclamavam de assaltos na região e situação precária dos prédios históricos (Alexia Vieira)

Cidade da Criança foi inaugurada com esse nome em 1938 (Foto: O POVO Doc)



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags